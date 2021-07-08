İşitme kaybı tedavi edilmezse Alzheimer’i tetikliyor

İşitme kaybı her yaş kümesinde görülebiliyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Kolu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Güldiken’in aktardığına nazaran Türkiye’de yapılan istatistiklerde her 1000 doğumda 1 ila 3 oranında ileri ve çok ileri derecede işitme kaybına sahip çocuk var. İşitme kaybına sıklıkla uzamış sarılığı bulunan, erken periyotta ağır bakım muhtaçlığı gözüken ve tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuklarda ve 65 yaş üzerinde rastlanıyor. Tedavi edilmeyen işitme kaybı; içe kapanma, günlük aktivitelerde azalma ve toplumsal bağlarda sorunlara yol açarken, demans ve alzheimer üzere hastalıklara da sebebiyet veriyor.

“İşitme aygıtından kâfi faydayı göremeyenlere tahlil koklear implant”

İşitme aygıtlarının daha çok hafif, orta, orta-ileri derecedeki işitme kayıplarında, konuşmayı manaya performansı yüzde 50 ve üzerinde olan bireylerde kullanıldığını belirten Güldiken, konuşmayı manaya performansı yüzde 30’un altına düşen, işitme aygıtından da kâfi yarar göremeyen ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalar için en âlâ tahlilin koklear implant olduğunu söz etti.

“4 yaşını doldurana kadar her iki kulağın implantlanması SGK kapsamında”

İmplantın gerçek vakitte yapılması gerektiğine, bilhassa 3 yaşından evvel implantlanan çocukların olağan işiten sağlıklı bireylerle birebir konuşma, işitme maharetine sahip olduğuna dikkat çeken Güldiken, “Bebeklerde 1 yaşını doldurduktan sonra, çocuklarda da 4 yaşını doldurana kadar, ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı tespit edildiğinde koklear implant, devlet garantisiyle SGK tarafından iki kulakta da karşılanıyor. 4 yaşından sonra konuşma hünerinin sağlanmasını takiben (post-lingual dönemde) rastgele bir sebeple her iki kulakta da oluşacak ileri ve çok ileri derece sensörinöral işitme kaybı yaşayan bireylerde ise tek kulağın implantlanması SGK kapsamında oluyor” dedi.

Hasta anatomisine nazaran implant

Hastanın anatomik durumu, implant seçiminde kıymetli rol oynuyor. Güldiken, implant öncesinde odyolojik değerlendirmenin yanı sıra radyolojik değerlendirmelerin de yapılması gerektiğini, hastanın radyolojik değerlendirmesinde anomali olup olmamasının seçilecek implantın tipini de belirleyeceğini kaydediyor. Örneğin, iletim tipi bir işitme kaybı olan, her iki kulaktan operasyon geçirmiş yahut dış kulak anomalisi sebebiyle olağan işitme aygıtı kullanamayacak şahıslarda, sesi kemik yoluyla direkt iç kulağa gönderen, kemiğe implante işitme tahlilleri tercih edilebiliyor.

“Herhangi bir yaş sonu yok”

İşitme kaybı tedavisinde teknolojinin epey geliştiğini söyleyen Güldiken, “2008 yılından sonra 4-5 saati bulan ameliyat müddetlerini yaklaşık 1-1,5 saate indirdik. Çocuk hastalarda ameliyat sonrası bir gecelik yatıştan sonra birinci ayda implantın ses işlemcisinin aktivasyonunu gerçekleştiriyoruz. Tercih edilen markanın odyologları tarafından ayarları yapılıyor. Koklear implant için rastgele bir yaş sonumuz yok. Ameliyat endikasyonu olan, ameliyat olmasına mani teşkil eden bir durumu olmayan her hasta koklear implantın yararını görüyor” diye tabir etti.

Cochlear Hakkında:

Cochlear implante edilebilir işitme tahlillerinde dünya başkanıdır. Şirket 4.000’den fazla kişi ile global bir işgücüne sahiptir ve araştırma ve geliştirme alanında her yıl 180 milyon dolardan fazla yatırım yapmaktadır. Eserler, koklear implantlar, kemik iletimli implantlar ve sıhhat profesyonellerinin orta ve şiddetli işitme kaybı çeşitlerini tedavi etmek için kullandıkları akustik implantları içerir. Cochlear, 1981 yılından bu yana, 180’den fazla ülkede her yaştan insanın duymasına yardımcı olan 600.000’den fazla implante edilebilir aygıt sağlamıştır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı