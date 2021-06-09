İskefe Holding’den biyomalzeme üretecek Zetamatrix’e yatırım

1957 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye’nin kıymetli sanayi ve teknoloji şirketlerinden İskefe Holding geleceğin teknolojilerine yatırımlarını sürdürüyor. Holding bu doğrultuda; doku mühendisliği ve yapay organ üretim teknolojilerine biyomalzeme geliştirmek gayesiyle kurulan start-up teşebbüsü Zetamatrix’e yatırım yaptı.

İnsan ömrünün uzatılması ve hayat konforunun artırılması vizyonuyla bünyesindeki 3 Ar-Ge merkezinde çalışmalarına devam eden İskefe Holding yeni yatırımını duyurdu. İskefe Holding, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Yardımcı Doçenti Savaş Taşoğlu ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Kısmı ve Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Merkezi’nde Yardımcı Doçent misyonunu sürdüren Emel Sokullu’nun teşebbüsleriyle biyoyazıcılara uygun biyomalzeme üretmek gayesiyle kurulan Zetamatrix’e yatırım gerçekleştirdi.

“Geleceğin yeni teknolojiler üzerinde yükseleceğini biliyoruz”

Türkiye’de yenilikçi eser ve inovatif iş fikirlerine yapılan yatırımların giderek değer kazandığına dikkat çeken İskefe Holding Ar-Ge Yöneticisi Aykut Sancaklı, “Cirosunun yüzde 10’unu Ar-Ge yatırımlarına ayıran bir şirket olarak bilhassa doku mühendisliği uygulamalarında yenilikçi ve yüksek teknolojili eserler geliştirilmesine katkı sağlıyor ve tüm yatırımlarımızı bu istikamette yapıyoruz. Biz geleceğin yeni teknolojiler üzerinde yükseleceğini biliyoruz. Bunun için evvel bilgiye bedel vermek, teknolojiye yatırım yapmak ve trendleri takip etmek gerekiyor. Bugün teknolojik gelişmelerle birlikte tüm bilim insanları biyoyazıcılarla yapay organ üretimi konusunda çalışıyor. Bir start-up teşebbüsü olan Zetamatrix, yapay organ üretiminde kullanılan biyoyazıcılara uygun biyomalzeme üretecek. İskefe Holding olarak hammadde ve yatırım takviyesi sağladığımız Zetamatrix’in, sıhhat bilimleri ve biyomalzeme alanında Türkiye’de ve dünyada başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı