Islak mayo ile durmak sistite zemin hazırlıyor

Islak mayo ile durmak sistite yer hazırlıyor

Yaza dair neredeyse herkesin ortak plan ve hayalleri bulunur. Diyetler yapılır, kilolar verilir, tatil için hazırlık yapılır… Tüm bu keyifli planlar bir hastalıkla kabusa dönüşebilir. Bilhassa de kalabalık havuzların sistit için çok uygun olduğu ortamlar olduğunu düşünürsek, sıhhat problemleri kaçınılmaz bir sona dönüşebilir. Avrasya Hastanesi Bayan Sıhhati ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, sistite karşı alınması gereken tedbirleri anlatıyor.

Bayanlarda epey sık rastlanıyor…

İdrar yollarının iltihaplanması olarak tanımlanabilecek sistit, bayanlarda sık rastlanılan bir sıhhat sorunudur. Bayanların 20’sinin hayatı boyunca kesinlikle bir sefer yaşadığı gerilim, idrar yollarını ve üreme sistemini etkilemektedir. Bayanlarda daha çok görülmesinin nedeni ise üretranın erkeklere oranla çok daha kısa olmasıdır. Tedavi edilmediğinde önemli sıkıntılara yol açan sistit, vaktinde müdahale edilmezse mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlar bırakabilir.

Bu belirtileri dikkate alın!

İdrar yaparken ağrı hissi,

İdrar sırasında sızı ve yanma,

Berbat kokulu idrar,

Daima idrar yapma isteği,

Mesaneyi tam boşaltamama,

Cinsel ilgi sırasında ağrı,

Kasıklarda ağrı.

Hangi faktörler tetikleyici durumda?

Bayanların en büyük sıkıntılarının başında gelen sistitin ortaya çıkmasında birçok faktör belirleyici bir rol üstleniyor. Bilhassa de hijyen şartlarının gereğince sağlanmadığı durumlarda sistit çarçabuk gelişebiliyor. Bu noktada;

Genital bölge hijyeninin yetersiz olması,

Hamilelik,

Yaşın ilerlemiş olması,

Şeker hastalığı,

Mesanenin nörolojik sebeplere bağlı olarak tam boşalmaması,

Üriner sistemde taş yahut tümör olması,

Sistemsiz cinsel alaka,

Erkeklerde görülen prostat,

Menopoz.

Kalabalık havuzlar tehlike yaratıyor

Yaz mevsiminin gelmesi, havuz üzere ortak kullanım alanlarında geçirilen mühletin artmasıyla birlikte enfeksiyona bağlı birçok hastalıkta da önemli bir artış gözlemleniyor. Bilhassa de havuz direkt sistite yol açmasa da havuzda bulunan mikroorganizmalar, mesanede iltihabın gelişmesinde tesirli olabiliyor. Üstelik uzun mühlet ıslak mayo ile durmak hem hijyenik açıdan hem de nem oranının yüksek olması açısından sistit için uygun bir taban hazırlıyor. Bir de havuzlar çok kalabalık ise ve temizliğinden emin olmak mümkün değilse sistit kaçınılmaz bir sonuç olarak görülüyor.

Erken tedavi ile berbat sonuçlar engellenebilir

Birçok bayan yaşadığı şikayetleri önemsemez fakat ertelendikçe durum daha da kötüleşir. Bu noktada hastalığın ilerlemesini engellemek ve denetim altına almak için kesinlikle bir doktora başvurulmalıdır. Sistit için en sık tercih edilen tedavi usulü antibiyotiktir. Lakin tabibin vermediği hiçbir antibiyotik bilinçsizce kullanılmamalıdır.

Sıhhatiniz için kesinlikle tedbir almalısınız!

Hijyenin çok değerli olduğu sistitten, alınacak kimi tedbirlerle korunmak mümkündür. Bu tedbirler şu formda sıralanabilir;

İdrarınızı katiyetle tutmayın,

İdrar mesanedeki bakterileri bedenden atacağı için idrarınızı ertelemeyin,

Tuvalet sonrası genital temizliğinizi önden geriye olacak halde uygulayın,

Cinsel münasebet sonrasında birinci 10 dakika içinde idrarınızı yapmaya çalışın,

Genital bölgenin çok uzun mühlet nemli kalmamasına ihtimam gösterilmeli,

Islak mayolarla uzun mühlet kalınmamalı,

Çok dar kıyafetler giyilmemeli,

İç çamaşırı tercihi pamuklu giysilerden yana olmalıdır,

Temizliğinden emin olunmayan havuzlara girilmemelidir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı