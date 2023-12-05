Islama Köfte'nin en iyi yapıldığı il Sakarya seçildi

Türkiye’de Islama köftesi ve kabak Tatlısının en güzel en lezzetli yapıldığı yerin Sakarya’da Tunatan Tesisleri olduğunu açıkladı.

LEVENT CANDAN

SAKARYA (İGFA) – Taste Atlas; Dünya Gastronomisinde farklı lezzetleri seçmeyi sürdürüyor. Farklı ülkelerin otantik yemek tariflerini, popüler yemekleri,bunların en iyi yapan en meşhur restoranlarını tespitini yapan ve yemek eleştirmenlerinin incelemelerini paylaşan Taste Atlas, ulusal çapta tanınan bir seyahat rehberidir. Makalelerinde sıklıkla Türk mutfağına da yer veren Taste Atlas, bu kez Türkiye’nin en popüler köftelerine ve tatlılarına yer verdi.

“ISLAMA KÖFTE DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10 DA”

Sakarya’nın meşhur Islama köftesi Dünya köfteleri ve Türkiye’de en popüler köfteler arasında 10 uncu sırada yer almasını başardı. Taste Atlas Türkiye’de en güzel Islama Köftenin ve Kabak Tatlısının adresi olarak 1.nci sırada Tunatan Tesisleri’ne yer verdi. 2.nci sırada ise köfteci Mustafa gösterildi.

Kaynak : İGFA