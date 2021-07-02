İşletmeler için müşteri deneyiminde yeni dönem başlıyor

İşletmeler için müşteri tecrübesinde yeni devir başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte başlayan pandemi işletmeler için bilinmeyen, değişken, karmaşık ve muğlak bir periyot oldu.

Pandeminin ne vakit sona ereceği belirsizliğini korurken işletmeler için müşterilerini anlayıp adapte olmaları gereken yeni bir devir başlıyor. Pekala önümüzdeki devirde müşteri tecrübesi nasıl şekillenecek? Yeni periyotta işletmeleri neler bekliyor?

Müşteri tecrübesi idare tahlili Wiseback‘in Kurucu Ortağı Hasan Genç, müşteri tecrübesinde önümüzdeki periyotta öne çıkacak mevzular hakkında bilgi verdi.

VUCA 2.0 devri

Pandemi periyodunda ortaya çıkan durumu en düzgün özetleyen kavram VUCA oldu. VUCA’nın açılımı Volatility (Değişkenlik), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık) ve Ambiguity (Muğlaklık) sözlerinin baş harflerinden oluşuyor.

VUCA periyodu hem bireyler hem de işletmeler için zorluklar ve belirsizlikler ile doluydu. Ayakta kalan ve öğrenen işletmeler için artık VUCA 2.0 olarak isimlendirilen devir başlıyor. VUCA 2.0 kavramı Harvard İşletme Okulu Profesörlerinden Bill George tarafından geliştirildi.

VUCA 2.0’da değişkenlik (Volatility) yerini vizyona (Vision), belirsizlik (Uncertainty) yerini anlamaya (Understanding), karmaşıklık (Complexity) yerini yüreğe (Courage), muğlaklık (Ambiguity) ise yerini adapte olabilmeye (Adaptability) bırakıyor.

Vizyonunuzu gözden geçirin

Pandemi sürecinde birçok işletme vizyonunu askıya almak ve mevcut duruma odaklanmak zorunda kaldı. Bir anda değişlen koşullar karşısında hayatta kalma refleksi gösterildi. Bu devirde kimi kesimlerde işleri durma noktasına gelen işletmeler varken birtakım bölümlerde katlanarak büyüyen işletmeler dikkat çekti. Pandemi öncesindeki şirket vizyonları bu değişken periyotta büsbütün unutuldu. Yeni periyotta geleceğe gerçek adımlarla ilerleyebilmek için işletmelerin vizyonlarını gözden geçirmeleri ve vizyonlarına uygun biçimde harekete geçmeleri gerekiyor.

Müşterilerinizi ve çalışanlarınızı anlayın

Tahminen artık eski olağanlara geri dönemeyeceğimiz yeni bir periyoda gerçek ilerliyoruz. Bu yeni periyotta işletmelerin iş modellerini daima gözden geçirmeleri ve kendilerini daima güncellemeleri gerekiyor. Buna uygun bir vizyon ile müşterilerini ve çalışanlarını dinleyen işletmeler yanlışsız adımları atma cüretini de gösterirlerse yeni devirde öne çıkacaklardır.

İşletmelerin yeni devirde gereksinim duydukları tüm bilgiler müşteri ve çalışanlarında gizli. Bu yüzden yeni periyotta müşteri ve çalışan tecrübelerini yönetmek her zamankinden daha değerli. Tüm müşteri temas noktalarında ölçümleme yapmak ve geri bildirim toplamak, çalışanların işe alımdan işten ayrılmaya kadarki tüm süreçlerinde geri bildirim toplamak müşteri ve çalışanlarını anlamalarını sağlayacaktır. Müşteri ve çalışan tecrübesini bir elmanın iki yarısı üzere görmek gerekiyor.

Cesaretli adımlar atın

Yeni periyotta işletmelerin daha mert adımlar atması gerekiyor. Bu cesaretli adımların başında ise insan odaklı ve şeffaf olmaktan geçiyor. İşletmelerde tüketici ve çalışan kavramlarının yerini “insan” almalı, tüm süreçleri şeffaflıkla ve içtenlikle yönetmeliler.

Tüm iş süreçlerinin gözden geçirilip yeni periyoda uygun biçimde güncellenmesi ise başka bir değerli nokta. Markanız için bugüne kadar sürat, kalite, fiyat, inovasyon üzere kıymet teklifleriniz öne çıkmış olabilir. Pandemi sürecinde edindiğiniz deneyimle bedel tekliflerinize yenilerini ekleyin ve bunları kalıcı hale getirin.

Süratli adapte olun

Pandemide hem bireyler hem de işletmeler değişken şartlara adapte olmak zorunda kaldılar. Artık işletmelerin beklenmedik durumlarda daha esnek davranması ve vakit kaybetmeden adapte olabilmesi kıymet kazandı. Adapte olabilme yeteneği yalnızca güç durumlarda ayakta kalmanızı sağlamaz tıpkı vakitte fırsatları yakalamanıza da imkan sunar. Dijital dönüşüm ile birlikte daima yeni fırsatların ortaya çıktığını görüyoruz. Pandemide e-ticaretin inanılmaz yükselişine tanıklık ettik. İşletmeler olumsuz durumlarda bile fırsatları yakalamak için adapte olma yeteneklerini geliştirmeliler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı