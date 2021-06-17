İşletmelerde Hijyen Girişten Başlar

Uzmanlar, birçok bireyin bir ortada çalıştığı işletmelerin tümü için aşikâr bir hijyen standardı oluşturulması gerektiğinin altını kıymetle çiziyor.

Pandemi ile birlikte birçok işyeri olabildiğince konuttan çalışma sistemine geçti ve hadise sayılarının çok arttığı devirlerde kısa müddetli işletme kapatmalara gidildi. Olağanlaşma adımlarının atıldığı bugünlerde aşılamanın da artmasıyla yavaş yavaş iş yerlerine dönüş de başladı. İşyerlerine daha fazla insanın gelmeye başlamasıyla işletmelerin ek önlemler alarak bu mevzuyu daima hale getirmeleri büyük kıymet taşıyor.

Bilhassa işletmelerin giriş diye tabir edilen kısımlarında bulunan ve sadece işletme çalışanlarının değil dışarıdan gelenlerin de temas ettiği güvenlik, istişare, bekleme odaları, salonlar, asansör ve koridorlar profesyonel ve ayrıntılı bir hijyene tabi tutulması gerekiyor.

Endüstriyel ve ferdî hjiyen eserlerinin öncü markası Nilco Reinigungsmaschinen Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Hakan Mete, işletme hijyeninin profesyonel bir biçimde ele alınması gerektiğine vurgu yaparak, “Birçok bireyin bir ortada çalıştığı işletmelerin tümü için hijyen standardı kesinlikle oluşturulmalı ve bu standart geliştirilerek randıman kaybının önüne geçilmelidir. Özelikle pandeminin arttığı periyotlarda önemli iş ve randıman kayıpları nedeni ile birçok işletme kasvete düştü. Bu durum yalnızca iş zahmeti olabildiği üzere bir daha geri dönüşü olmayacak insan kayıpları yaşamasına da neden olmuştur.

İşletmelerde hijyen, öncelikle her yerde olduğu üzere işletme içinde bulunan bireyler yahut işletmeyi ziyaret eden bireylerden başlamalıdır. İşletme içinde çalışan her bireyin, ferdî hijyen seviyesinin en üst düzeyde olmasını sağlamak gerekir. Çalışan bireylere, el ve şahsî paklık konusunda eğitimler verilmelidir. İşletmelerde ferdî hijyen uygulamaları için uygun noktalara hijyen dayanak ekipmanları konulmalı ve çalışır durumda olmalıdır. İşletmenin tüm alanları için hijyen planları ve takip formları oluşturulmalıdır ve bu bilgiler kayıt altına alınarak depolanmalıdır.” dedi.

İşletmelerin birçok üniteden ve kısımdan oluştuğuna değinen Hakan Mete, bu kısımların işi gereği kimilerinin hijyen seviyesi ve uygulamaları farklılık göstermektedir diyerek kelamlarına şöyle devam etti:

İşletme Girişi, Güvenlik ve İstişare

İşletme girişi, güvenlik ve istişarede çalışan bireylerin; ellerin yıkanması, dezenfekte edilmesi, ortak kullanım araçlarının rutin olarak her kullanım sonrası paklığı ve hijyen uygulamasının yapılması üzere noktalara çok dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanılan ortak ekipmanlar; el feneri, el telsizi, nokta denetim anahtarları, cop, masa, sandalye, kalem ve benzerlerinin dezenfektasyonunun sağlanması gerekiyor. Konuklar için el dezenfektasyon uygulaması, ziyaretçi kartları, kimlikler ve kalem üzere temas noktası olanı tüm araçların dezenfektasyonuna titizlikle dikkat edilmeli.

Ayrıyeten ofis paklığı ve hijyeni, ortam dezenfektasyonu rutin olarak tertipli bir biçimde yapılmalıdır. Pandemi nedeni ile işletme içine giren tüm bireylerin ateşinin ölçümü ve HES kodu denetimi gerekmektedir.

Bekleme Odaları yahut Salonları

Bu alandaki her türlü ekipman, masa, sandalye, yer çöp kovaları ve öbür yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmeli, ortamda bulunan soğutma ve ısıtma araçlarının filtrelerinin paklığı dikkatle yapılmalıdır. Pandemi şartları gereği ortamın havasının da dezenfektasyon uygulaması yapılmalıdır.

Asansörler ve Koridorlar

Asansör kapıları, camları, butonları, havalandırma fan filtreleri, yer paklığı ve dezenfektasyonu rutin olarak yapılmalıdır. Pandemi nedeni ile ayrıyeten ortam dezenfektasyonu uygulanmalıdır. Asansör içinde kişi sayısı ve durumu belirtilmelidir. Şayet asansör sistemi yeni versiyon denetim sistemi olan sistemse, kullanım sonrası asansör yere park edilmeli ve kapıları açık olarak bekletilmelidir. Bu sitemler paslanmaz çelikten imal edildiği için paklık ve hijyen uygulaması sonrası estetik görünüm sağlamak ismine çelik parlatıcı kullanılabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı