İsotlar Motor İstanbul Motobike Fuarı İçin Hazır

Uluslararası 9 büyük markanın temsilcilikleri ile sıkça konuşulan İsotlar Motor, Motobike Fuarında boy göstermeye hazırlanıyor. Merakla takip edilen fuarda yeni temsilciliklerini sergileyecek olan marka, motosiklet ve aksesuar ürünlerinde fuara özel sunacağı kampanyalarıyla motorseverlerle buluşacak.

Motobike İstanbul Motosiklet Fuarı, 21-24 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. İsotlar Grup markalarından biri olarak 9 farklı uluslararası motosiklet markasının temsilciliğini sürdüren İsotlar Motor, Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) tarafından desteklenen Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike’ta motorseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

“8 Dünya Lideri Motosiklet Markası ile Fuarın Konuşulan İsimlerinden Olacağız”

Dünyanın lider markalarıyla fuara katılacak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan İsotlar Motor Motosiklet Operasyonları Direktörü Ali Erokan Karakoç, “Motor tutkunlarının yakından bildiği gibi dünyanın lider markalarından TVS Motosikletleri, Peugeot Motocycles, Brixton, Lambretta, Govecs, Horwin, UM, Malaguti ve Motron’u Türkiye’de temsil ediyoruz. 9 markamızın 8’i ile boy göstereceğimiz fuarın çok konuşulan isimlerinden olacağımıza hiç şüphem yok” diyor.

Son dönemlerde merak uyandıran elektrikli motor ve scooterların büyük ilgi göreceğini ifade eden Karakoç şu ifadeleri kullandı: “Motobike Istanbul 2022’de birbirinden yeni motosiklet ve aksesuar modellerini göreceğimize hiç şüphem yok. Biz de fuar aracılığı ile 8 markamızı merak eden, incelemek ve satın almak isteyen motor tutkunlarıyla bir araya gelmeyi iple çekiyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı