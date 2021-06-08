İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu

Oregon Üniversitesi’nden Prof. Debra Merskin ve Georgia Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Carrie P. Freeman tarafından hazırlanan Hayvan Dostu Bağlantı Kılavuzu, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki irtibat, psikoloji ve hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin katkılarıyla Türkçe’ye uyarlandı. Türkiye’de hayvan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin çalışmalarından ve görüşlerinden de faydalanılarak oluşturulan kılavuzda gazetecilik, halkla ilgiler, reklam ve cümbüş dallarında çalışan profesyonellere hayvanların adil, dürüst ve saygılı bir formda nasıl anılacağı ve temsil edileceği konusunda rehberlik sunuluyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bağlantı Fakültesi, irtibat kesiminin farklı uzmanlık alanlarında çalışan profesyonellere yönelik bir Hayvan Dostu İrtibat Kılavuzu oluşturdu. Orjinal içeriği Oregon Üniversitesi’nden Prof. Debra Merskin ve Georgia Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Carrie P. Freeman’a ilişkin olan kılavuz İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki irtibat, psikoloji ve hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin katkılarıyla uyarlandı. Kılavuzun uyarlanmasında ayrıyeten Türkiye’de hayvan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin çalışmalarından ve görüşlerinden de yararlanıldı. Hayvan Dostu İrtibat Kılavuzu’nda gazetecilik, halkla alakalar, reklam ve cümbüş kesimleri için ayrılan farklı kısımlarda, bu bölümlere yönelik hayvan dostu lisan tercihleri ve uygulamalarla ilgili teklifler yer alıyor. Bağlantı kesimlerinin insanın tabiatla sürdürülebilir etkileşimini vurgulamak ve yaygınlaştırmak doğrultusunda sahip oldukları tesir gücüne vurgu yapan kılavuz, bu tesir gücünün hayvanlar lehine de harekete geçirilebilmesi için bir davet niteliği taşıyor.

Kılavuz hayvan dostu içeriklerin oluşturulmasında bir rehber niteliğinde

Kılavuzda hayvanların haber konusu ve kaynağı olarak kullanımı, hayvanlarla ilgili haberlerde önyargıdan kaçınma, uygun terminolojinin seçimi, reklamlarda hayvanların temsil edilmesi, hayvanların stratejik irtibatta birer paydaş olarak tanımlanması, çocuklara yönelik dizi ve programlarda hayvan dostu içerik oluşturulması üzere hususlarda ayrıntılı teklifler sunuluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İrtibat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Hayvan Dostu İrtibat Kılavuzu ile ilgili olarak, “Eğitim alanında sayısız unsur imza atmış olan Üniversitemizin İrtibat Fakültesi tarafından hazırlanan ve günümüzün en değerli hususlarından biri olan insan-doğa ve insan-hayvan etkileşiminde bağlantının olumlu tesirine vurgu yapan bu kılavuzun, benzeri çalışmalara öncülük etmesini diliyorum” dedi.

“Sirk hayvanı” yerine “insanları eğlendirmek için sirklerde tutsak edilen hayvan” sözü kullanılmalı

Kılavuzda önerilen terminolojide “laboratuvar faresi, deney hayvanı, kobay fare” yerine “araştırma için kullanılan ve/ya çoğaltılan sıçanlar, maymunlar, köpekler, kediler” sözlerinin kullanılması öneriliyor. Tıpkı formda “sirk hayvanları, şov hayvanları” yerine “insanları eğlendirmek için sirkler ve gibisi kuruluşlarda tutsak edilen hayvanlar”, “telef oldu” yerine “öldü, hayatını kaybetti, can verdi”, “itlaf edildi” yerine “öldürüldü” tabirlerinin kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bârika Göncü; “Kullandığımız lisan, dünyaya bakış açımızı şekillendiren kıymetli bir güç. Bağlantı disiplinlerinde çalışan profesyoneller, lisanın faal kullanımıyla ilgili teknik bilgilere sahip oldukları üzere, faaliyet gösterdikleri alanların farklı paydaşlar üzerindeki kayda kıymet tesirinin de farkındalar. Bu bağlamda kılavuzumuzun irtibat profesyonellerinin tesir güçlerini hayvanlar lehine de kullanabilmeleri için bir kapı arayabilmesini diliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı