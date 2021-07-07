İstanbul Bilgi Üniversitesi TURQUALITY Programı kapsamına alındı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünya markası olabilecek Türkiye markalarını desteklemeyi amaçlayan TURQUALITY Programı kapsamına alındı. Yenilikçi bir eğitim anlayışını benimseyerek 25 yılda akademik alanda pek çok öncü teşebbüsü hayata geçiren BİLGİ, bu gelişmeyle global ölçekteki teşebbüslerini daha güçlü adımlarla gerçekleştirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen markalaşma programı TURQUALITY kapsamına alındı. Dünya markası olabilecek Türkiye markalarını desteklemeyi amaçlayan TURQUALITY Programı, dünyanın devlet dayanaklı birinci ve tek markalaşma programı. Program, markalara küresel gayeleri doğrultusunda finansal kaynak sağlamanın yanı sıra markaların gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, tertip ve teknoloji danışmanlığı ile idare ünitelerine yönelik eğitim takviyesi sunuyor. Bu vakte dek tüm kesimlerden 366 kurumun kabul edildiği programa İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitim alanında dahil olmaya hak kazandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, “Kurulduğu birinci günden bu yana milletlerarası bir yükseköğretim kurumu olma vizyonuyla hareket eden ve bugün dünyada tanınan bir üniversite olan BİLGİ’nin bu gelişmeyle global ölçekteki gayelerini daha güçlü adımlarla gerçekleştireceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı