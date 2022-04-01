“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Vektörle Mücadele” Webinarı 12 Nisan’da

Belediyelerin Öncülüğünde Zehirsiz Kentler Mümkün

“İBB’de Vektörle Mücadele” Webinarı 12 Nisan’da

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında, Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı katılımı ile düzenlenecek “İBB’de Vektörle Mücadele” webinarı, 12 Nisan 2022 Salı günü saat 11.00’de çevrimiçi olarak gerçekleşecek. İstanbul örneği üzerinden sivrisinek mücadelesi için neler yapılabileceği anlatılacak.

Pestisitlerin kullanımı sadece tarım alanları ile sınırlı değil. Sokakta, parkta, okulda ve evlerimizde dahi bu zehirli kimyasallara maruz kalıyoruz. Yaşam alanlarımızda, özellikle sivrisinek gibi uçkunlara karşı yaygın olarak kullanılan pestisitler hedef canlılar dışındaki tüm ekosisteme zarar veriyor, gezegenimizin sağlığını tehdit ediyor.

Dünyada ve Türkiye’de pek çok belediye, zararlı mücadelesinde ekolojik ve doğa dostu alternatifler kullanarak zehirsiz kentlerin mümkün olduğunu gösteriyor. Doğa dostu adımları büyütmek ve zehirsiz kentleri inşa etmek için belediyelerin, öncelikle ilgili tüm tarafları dahil ettiği, katılımcı, hassas grupları ve alanları dikkate alan, aşamalı bir geçiş süreci içeren stratejik eylem planları hazırlaması ve hayata geçirmesi gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşam kalitesini artırmak amacıyla, hastalıkların taşıyıcıları olan sinek, fare, kene vb. zararlılar için yürüttüğü alternatif mücadele hizmetleri ile zehirsiz kentlerin öncü belediyeleri arasında yer alıyor. İBB Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, diğer büyükşehir ve ilçe belediyeleri için de teşvik edici ve yol gösterici bir nitelik taşıyor.

Pestisitlere Mahkûm Değiliz

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı’nın katılımıyla, “İBB’de Vektörle Mücadele” başlıklı bir webinar düzenlenecek. Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak 12 Nisan 2022, Salı günü 11.00 – 12.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan webinarda, başta sivrisinek gibi uçkunlarla ve diğer vektörlerle mücadelede yerel yönetimlerin rolü ve önemi ile birlikte, İBB’nin bu yönde hayata geçirdiği stratejik eylem planı üzerine konuşulacak.

Zehirsiz Sofralar Platformu Koordinatörü ve Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu’nun moderatörlüğünü üstleneceği ve açılış konuşmasını yapacağı webinarda, İBB Sağlık Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit tarafından “Vektörlerle Mücadelede Yerel Yönetim Modeli Olarak İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı Örneği” ve İBB Vektörle Mücadele Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Salih Bülent Alten tarafından “Sivrisinek Mücadelesinde Planlama, Yönetim ve Teknoloji Kullanımı: İstanbul Örneği” konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

Oturumun sonunda, konuşmacıların yanı sıra, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürü Uz.Dr. M. Hakan Yılmaztürk ve İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdür Yardımcısı. M. İlker Öksüz tarafından katılımcılardan gelen sorular yanıtlanacak.

Buğday Derneği’nin Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarından canlı olarak yayınlanacak etkinlik, tüm belediye yetkililerinin ve halkın katılımına açık olacak. Ayrıntılı bilgi ve ön kayıt başvurusu için [email protected] adresinden iletişime geçilmesi gerekiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı