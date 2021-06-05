İstanbul Havalimanı Test Merkezi’nde Dakikalar İçinde Covid-19 Testi

Yolcusuna sağladığı hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, yurt dışından gelen ve yurtdışına giden yolculara daha süratli sonuç bildirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yolculardan alınan numuneler terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar talebe nazaran alternatif olarak en kısa müddette cep telefonundaki iletileşme uygulamalarından da yolcuya bildiriliyor.

Eşsiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst seviye seyahat tecrübesi ile açıldığı birinci yılda global bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, yolcularına sağladığı hizmetlerle de ön plana çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Havalimanı Test Merkezi’ni hizmete açan İGA, PCR, Antikor ve Antijen test sonuçlarını dakikalar içerisinde yolcuya bildiriyor.

Toplam 5 bin metrekarelik alanda 7/24 hizmet veren ve günlük 20 bin test yapabilme kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı Test Merkezi, yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, havalimanında bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde işleyerek PCR test sonucunu 1,5 saat, Antikor sonucunu 45 dakika, Antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe nazaran cep telefonu üzerinden de gerek kalmadan yolcuya bildiriyor. Sıhhat Bakanlığı’nın açıkladığı fiyat tarifesi doğrultusunda Yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara uygulanacak PCR, Antikor ve Antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı