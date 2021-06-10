İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde ‘Yaşlılık Sempozyumu’

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Hayatı Yaşamaya Bedel Kılmak” isimli Yaşlılık Sempozyumu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL ve Öğr. Gör. Ayşe TANŞU’nun başkanlığında geçtiğimiz günlerde çevrimiçi olarak gerçekleşti. 400 Kişinin iştiraki ile gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını Sıhhatte İşbirliği Platformunun kurucusu Prof. Dr. Melih BULUT ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer DODURKA yaptı. Bulut, konuşmasında nüfusumuzun süratle yaşlandığını, buna toplum ve bireyler olarak hazır olmadığımızı, farkındalık yaratmak için bu platformların çok manalı olduğunu lisana getirdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer DODURKA ise bilhassa “Yaşlılık ve Mutluluk” kavramlarını vurguladı.

Sempozyumun birinci konuşmacısı olan Prof. Dr. Sibel ÇAKIR ‘’Yaşlanman beraberinde vefatı getirecek bir olgu değil, ölmeye karşı bir süreç, mevtinde karşısında yer alan, yeni bir pozisyonlanma, yaşamsal direnç olduğunu’’ söz etti. Prof. Dr. Ayşe Banu ERGÖÇMEN ise ‘’Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus hissesinin %9,5 olduğunu, yüzyılın ortalarında bu oranın %20’ye ulaşmasının beklendiğini’’ belirtti.

Tarih boyunca yaş almanın manasının geçirdiği dönüşümlere baktığımızda başlangıçta yaş almanın, çağdaş toplumlardaki vefat, bitiş, mutsuzluk ve düşkünlük ile ilişkilendirilmesinin bilakis, memnunluk ve faziletlerle alakalı olarak ele alındığını söz den Doç. Dr. Hasret DUVA KAYA âlâ hayat, faziletler ve pahalar üzerine düşünmenin; datalı normları sorgulama ve dönüştürme açısından bir imkan sunduğunu söyledi.

“65 yaş üstü büyüklere oryantasyon eğitimi”

Pandemi öncesi huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik 15 yıldır istekli üniversite öğrencileri ile yürütülen Nesiller Köprüsü projesi, pandemi sonrası “KUŞAKLAR ORTASI YARENLİK” projesine dönüştü. Konuşmasında projeye değinen Refika Yazgaç şunları söyledi: ‘’65 yaş üstü bilgelik çağı büyüklerimiz ile istekli üniversite öğrencileri oryantasyon eğitimi sonrası dijital platformlarda bir ortaya getirerek kelamlı tarih metodolojisinde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarla yapılan ferdi görüşmeler yoluyla, kuşaklar ortası bağları güçlendirmek, gençlerle yaşlıları bir ortaya getirerek, toplumlarının geçmişleri ile irtibat kurmalarını sağlamak, hassaslık geliştirmelerine yardımcı olmak, ömür kalitesini yükselterek, kendilerini bedelli hissettirecek pozisyona getirmek, kahırlarına ortak olup tahlil üreterek katkıda bulunmak üzere amaçlar doğrultusunda çalışıyoruz.’’

“Yaşlıların kendilerini inançlı hissettikleri ortamda yaşamaları önemli”

Prof. Dr. Velittin KALINKARA konuşmasında yaşlı bireyin kendi konutunda ve mahallî ortamında, bildik bir etrafta, özerk, inançlı ve sağlıklı bir hayat sürdürmesinin toplumsal bir amaç olarak kıymetini koruduğunu belirtti. Konutların, hayat ortamlarının ve kentlerin yaşlının ömrünü bağımsız olarak sürdürebilmesini sağlamak üzere yine ele alınması gerektiğini söyledi. Yerinde ve sağlıklı yaşlanmanın birey üzerindeki tesirlerinden bahsetti.

“Sanat her yaşta aidiyet hissini artırır”

Sanatın her yaşta aidiyet duygunu arttırdığını söyleyen sanat terapisti Elmira İSKENDEROVA BAŞ kelamlarına şöyle devam etti :’’Yaşlı bireylerde toplumsal ilgilerindeki yaşanılan eksikliğin bir göstergesi olan yalnızlık hissinin yaşanmasını önlemek ve ruhsal güzel oluş seviyelerinde artış sağlamak için toplumsal ilgileri canlı tutmak kıymetlidir. Sanat ögelerini barındıran sanatla terapi küme çalışmalarının da yaşlı bireyin aidiyet hissini artıracağını, yalnız değilim fikrini geliştireceğini, grupsal faaliyetler içerisinde toplumsal bağlarını geliştirerek etrafıyla nitelikli münasebetler kurabileceğini, hayat mana ve maksadını artırarak şahsî gelişimleri üzerine olumlu tesirler sağlayacağını söyleyebilirim’’ dedi.

Yaşlıların ilaç tedavisi

Yaşlılarda ilaç tedavisi ve alakalı sıkıntılardan bahseden Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Pınar SOYSAL ‘’Hem tıbbi hem de mali boyutları nedeniyle yaşlılarda ilaç kullanımında “Polifarmasi” ismiyle kıymetli bir geriatrik sendrom mevcut. Ayrıyeten “Polifarmasi” başlığı altında ilaç ve ilaçlara bağlı yan tesirlerin, geriatri bilim alanı haricinde hiçbir klinik disiplinde de ele alınmamaktadır’’ dedi.

“Yaşlıların ömür kalitesinde artış görüldü”

Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN Ege Üniversitesi olarak 2016 yılından bu yana Ege 3. Yaş Üniversitesi (Ege Tazelenme) Modelini toplumsal sorumluluk projesi olarak yürüttüklerini, bu süreç içindeki uygulamalarda, yaşlıların hayat kalitesindeki artışı gözlemlediklerini belirtti. Programa katılanlar ortasında oluşan bağların yalnızlığı azaltan kuvvetli toplumsal bağlar oluşturduğunu söyleyen Şahin, sıhhati korumak ve kaliteli ömür için ferdi ve toplumsal olarak hayat uzunluğu emek ve bilgi donanımı gerektirdiğini söz etti.

“Egzersize başlamanın yaşı yok”

Dr. Öğr. Üyesi Figen Çiloğlu ve Öğr. Gör. Emrah Özdemir ortak gerçekleştirdikleri konuşmalarında “Egzersize başlamanın yaşı yoktur. İleri yaşta bile uygun bir idman programına başlayabilirsiniz. Dayanıklılık, kuvvet, istikrar ve esneklik antrenmanlarının, her birinin farklı yararları vardır. Sonuç olarak fizyolojik ve ruhsal sıhhatinizi korumak ve bilhassa de bağımsız ömrü mümkün kılabilmek için ileri yaştaki yetişkinlerimizin her gün fizikî olarak faal olmayı hedeflemelerini, oturmak yahut uzanmak için harcadıkları vakti azaltmalarınızı öneririz” dediler.

Gerontolojik toplumsal hizmet uzmanlarının yaşlı bireylerin hayatlarındaki yerinden bahseden Öğr. Gör. Esma ALTINDİŞ ise ‘’Gerontolojik toplumsal hizmetler uzmanları yaşlı bireylerin biyo-psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olurlar. Yaşlı bireylerin potansiyel ve yeteneklerini fark etmelerini sağlarlar, etkin ve üretken bir ömür sürmeleri konusunda onları teşvik ederler. Toplumsal hizmetlerin temel maksadı, yaşlının bağımlılığını azaltarak toplumsal etrafıyla bağlantısını koparmadan etkin, üretken ve keyifli bir hayat sürmesini temin etmektir’’ diye belirtti.

Uzman Hemşire Rabia TÜLÜBAŞ yaptığı konuşmada ‘’Evde bakımın, yaşlı bireylerde hayatın tüm evrelerinde, kendi yerleşim alanlarında, günlük ömür koşulları içerisinde sunulduğu için bilişsel bozulmayı önleyerek bireylerin ömür kalitesini yükselttiğini’’ söyledi. Burada temel emelin, sıhhatin iyileştirilmesinden öte, esirgeyici sıhhat hizmetlerinin ön planda olduğu, sıhhat işçisinin danışmanlık ve eğitmenlik rolünün faal olduğu süreci kapsadığını söz etti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL ise yaşlıların beslenme alışkanlıklarına değindi. Olumlu beslenme davranışlarının ömür boyunca bilhassa de ilerleyen yaşlarda hayat kalitesini yükselten en kıymetli faktör olduğunu söyleyen Özyaral, ‘’Yaşlılarımızın beslenme sistemlerine kesinlikle dikkat etmeleri gereklidir’’ dedi.

Hibya Haber Ajansı