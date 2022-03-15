İstanbul Yarı Maratonu’nda Adımlarınızı Otizmli Çocuklar Yararına Atarak Tohum Otizm Vakfına Destek Olabilirsiniz!

#EnHızlıYarı’da Adımlar, Otizmli Çocukların Eğitimi İçin!

27 Mart pazar günü 17.si gerçekleşecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda Tohum Otizm Vakfı için koşarak otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.

Bu yıl 17.’si düzenlenecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda bireysel ve farklı firmaları temsil eden gönüllü koşucular; koşarak veya yürüyerek, adımlarını otizmli çocuklar için atacak ve sosyal çevresinden topladığı bağışlarla otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacaklar.

4 binin üzerinde koşucu 48 bini aşkın bağışçı

Mart 2008’te, yurt dışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu Adım Adım’ın desteklediği ‘’İyilik Peşinde Koş’’ yardımseverlik platformunda gönüllüler sivil toplum kuruluşları yararına koşabiliyor. İyilik Peşinde Koş platformu aracılığıyla gönüllüler bireysel ya da takım olarak koşuya katılarak kendi bağış kampanyaları oluşturabiliyor, desteklemek istedikleri sivil toplum kuruluşuna bu bağışı aktarabiliyor.

2014 yılından bu yana N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’na katılan Tohum Otizm Vakfı yararına koşan 4.315 gönüllü koşucu, 48.412 bağışçıya ulaşarak 199 otizmli çocuğun 1 yıllık eğitim masrafını karşıladı.

Her 44 çocuktan 1’nin otizm riski ile doğduğuna dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel “Otizmli çocukların eğitime erişiminin kolaylaştırılması ve özel eğitim sınıflarının yaygınlaştırılması hayati önem arz ediyor. Otizmin bilinen tek çaresi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim. Gerek bireysel gerekse takım halinde N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda koşarak kendi bağış kampanyanızı oluşturabilir, otizmli çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayabilirsiniz. Tüm sporseverleri N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda yanımızda olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından pek çok kişinin katılımıyla rekorlara ev sahipliği yapan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’na katılmak isteyenler https://event.spor.istanbul/member.aspxweb sitesi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Otizmin Tek Çaresi Yoğun Eğitim

Günümüzde bilinen tek çaresi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim olan otizm, erken tanı ve doğru bir eğitim yaklaşımı ile kontrol altına alınabiliyor. Yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık 50’sinde otizmin belirtileri ile ilgili büyük ilerleme kaydediliyor. Öyle ki bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Otizmde erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek ve çocukların haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamak hayati önem taşıyor. Özellikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitim çok daha önemli bir hal alıyor.

Bunları Biliyor musunuz?

Otizmin tek çaresi ERKEN TANI ile YOĞUN, SÜREKLİ EĞİTİM ’dir.

Günümüzde her 44 ÇOCUKTAN 1’inin otizm riski ile dünyaya gelmekte ve otizmin görülme sıklığı çok büyük bir hızla artış göstermektedir.

Dünyada her 20 DAKİKADA 1 çocuk otizm tanısı almaktadır.

Otizm erkek çocuklarda, kızlardan 4 KAT FAZLA oranda görülmektedir.

Ülkemizde 0-19 yaş grubundaki 574.963 otizmli çocuk ve gencimizden sadece 41.854’ü EĞİTİME ERİŞEBİLMEKTEDİR.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı