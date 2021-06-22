İstanbul’dan Ordu’ya komutanlarına vefa için pedalladılar

KKTC’nin kuruluşunun otuz yedinci yıl kutlama merasimlerine ve Maraş bölgesinin açılış merasimine iştiraki sırasında geçirdiği kazanın akabinde hayatını kaybeden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eski Lideri, Kıbrıs Gazisi Emekli P. Kd. Albay M. Şükrü Tandoğan’ın anısına 9 kişilik profesyonel bisikletçi kümesinin iştirakiyle düzenlenen bisiklet tipi tamamlandı. 10 Haziran’da İstanbul’dan başlayan ve 861 km süren cins 16 Haziran’da Ordu’da sona erdi.

KKTC’nin kuruluşunun otuz yedinci yıl kutlama merasimlerine ve Maraş bölgesinin açılış merasimine iştiraki sırasında geçirdiği kazanın akabinde hayatını kaybeden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eski Lideri, Kıbrıs Gazisi Emekli P. Kd. Albay M. Şükrü Tandoğan’ın anısına 9 kişilik profesyonel bisikletçi kümesinin iştirakiyle düzenlenen bisiklet tipi tamamlandı. 10 Haziran’da İstanbul’dan başlayan ve 861 km süren cins 16 Haziran’da Ordu’da sona erdi.

KKTC’nin kuruluşunun 37. yıl kutlama merasimlerine ve Maraş bölgesinin açılış merasimine iştiraki sırasında geçirdiği kazanın akabinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli P. Kd. Albay Mehmet Şükrü Tandoğan silah arkadaşları ve sevenleri tarafından unutulmadı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin toplamda 17 yıl Genel Lider ve Genel Lider Yardımcılığı misyonunu üstlenen Kıbrıs Gazisi Tandoğan’a vefa borcu olarak bisiklet çeşidi düzenleyen dernek üyesi ve tıpkı vakitte Tandoğan’ın askeri olan 65 yaşındaki Ali Güngör ve 8 kişilik grubu İstanbul’dan Ordu’ya kadar 861 km pedal çevirdiler. 10 Haziran İstanbul Pendik’te başlayan ve 16 Haziran’da Ordu’da son bulan çeşidin akabinde 17 Haziran’da da Tandoğan’ın memleketi olan Ordu’nun Perşembe ilçesi Çandır Köyü’nde Tandoğan’ın kabrinde bir anma merasimi gerçekleştirildi.

“İDEALİST ve KAHRAMAN KİŞİLİĞİNİ HERKESE AKTARACAĞIZ”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk, bisiklet çeşidi hakkında şunları söyledi: “1997 yılında Albay rütbesi ile Genel Kurmay Başkanlığı’ndaki vazifesinden emekli olduktan sonra 17 yıl Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin Genel Lider Yardımcılığı ve Genel Başkanlığını yapan Kıbrıs Gazisi olan kıymetli büyüğüm Emekli P. Kd. Albay Mehmet Şükrü Tandoğan anısına T.C. TMGD Pendik Şubesi KKTC Gazisi Ali Güngör ve Tandoğan’ın hürmet bedel ailesi tarafından organize edilen bisiklet tipini tamamlamış olmaktan memnun ve gururluyuz. Kendisini ani bir halde kaybetmemizin akabinde, içinden geçtiğimiz pandemi şartları sebebiyle bedelli kumandanımız için ismine ve ülkesine verdiği hizmetlere yaraşır bir uğurlama gerçekleştirememiştik. İdealist ve kahraman kişiliğini bu vesileyle dokunduğumuz her şahsa aktarabildiğimize, yıllarca gazilerin haklarını güzelleştirmeye yönelik gayretlerini bu formda hatırlatabildiğimize inanıyorum” dedi.

Bir Kahramanın Anısına Bisiklet çeşidi sorumlusu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi Ali Güngör, rahat geçen tipi başarılı bir biçimde noktaladıklarını belirterek, “Elbette biraz yorulduk fakat kahramanımızın anısına olan bir çeşit için döktüğümüz her ter çok pahalıydı. 17 Haziran’da komutanımızın kabrine gerçekleştirdiğimiz ziyaretle de huzur bulduk. Kumandanımız için her şeye değer” diye konuştu.