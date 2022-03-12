İstiklal Marşımız En Kıymetli Ortak Değerimizdir

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bilgin mesajında; “Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin ufuklarda yankılanan sesi İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101’inci yılındayız. İstiklal Marşımız şanlı milletimizin; İstiklal ve İstikbalinden ödün vermeyişinin, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelebilme iradesinin, özgürlük ve bağımsızlık manifestosudur.

En zorlu günlerde milletimize cesaret veren İstiklal Marşı’mız, en kıymetli ortak değerlerimizden biridir. Vatan ve bayrak sevgisinin timsali, bize bırakılan en değerli mirasımız olan İstiklal Marşı’na milletimiz her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz olan marşımız ilelebet muhafaza edilecek, ‘Korkma’ sözcüğüyle başlayan ve her bir mısrasında bizlere çok şey katan bu eserin ruhu, sonsuza dek bizlere yol göstermeye devam edecektir.

İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı