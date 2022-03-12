İstiklal Marşı’nın Kabulü Keçiören’de Kutlandı

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı dolayısıyla Haluk Derinöz yönetiminde “Can Koro Bilge Türk Konseri” düzenledi.

İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda salondaki katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadele’nin önemli kahramanlarından biridir. Ülkemizi dolaşarak camilerde, meydanlarda vaazlar vermiş, Milli Mücadele`ye karşı milletimizi ayağa kaldırmıştır. Yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele’nin sonunda kaleme aldığı İstiklal Marşı’mız da milletimizin yeniden doğuşu ve devlet oluşunun sembolüdür. ”dedi.

İstiklal Marşı’nın Türk milletinin tescilli olduğunu da hatırlatan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Osmanlı İmparatorluğu’muzun parçalanması ile birlikte yedi düvele karşı başlattığımız Milli Mücadele Atatürk ve bir grup vatansever kahramanımızın kararlı duruşu neticesinde kahramanlık destanına dönüşmüş ve tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. İngiliz mandasını kabul etmeyen kahramanlarımız tutuklanmak pahasına vatanı düşman işgalinden kurtarmışlardır. Bize bu toprakları vatan yapan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”

Altınok, konser için belediye konservatuarı korosuna ve Haluk Derinöz’e de teşekkür ederek, “Gönül pasımızı silen, bizi bizden alan ve uzaklara götüren eserleri bugün dinledik. Koromuza ve sanatçımıza çok teşekkür ediyorum.” İfadeleri kullandı.

Altınok, konserin sonunda Haluk Derinöz ve konservatuvar korosuna çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı