İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni Burhaniye’de Gerçekleştirildi

Nadir Tolun Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliklere Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser İsmail Aldemir, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli,İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve ilçe kurum müdürleri ile birlikte okul müdürleri katıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un biografisinin sinevizyon eşliğinde yayınlandığı etkinlik, İstiklal Marşı Oratoryosu “Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet” konulu etlinlikler ile devam etti. İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan öğrenciler Tuğba Çapık, Aysen Gölcük, Boran EmreTopçu ve Otizm Sınıfından Soner Özdemir olmak üzere dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.