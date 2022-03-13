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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Mart 2022 24 Görüntüleme

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni Burhaniye’de Gerçekleştirildi

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni Burhaniye’de Gerçekleştirildi
12 Mart İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşının TBMM’de kabulünün 101. yıldönümü Burhaniye’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Nadir Tolun Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliklere Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser İsmail Aldemir, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli,İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve ilçe kurum müdürleri ile birlikte okul müdürleri katıldı.
Mehmet Akif Ersoy’un biografisinin sinevizyon eşliğinde yayınlandığı etkinlik, İstiklal Marşı Oratoryosu “Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet” konulu etlinlikler ile devam etti. İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan öğrenciler Tuğba Çapık, Aysen Gölcük, Boran EmreTopçu ve Otizm Sınıfından Soner Özdemir olmak üzere dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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