Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Başkan Keleş’ten Tıp Bayramı MesajıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni Burhaniye’de Gerçekleştirildi
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