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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 2 Nisan 2022 33 Görüntüleme

İSU, Körfez Ağadere Caddesinde Üstyapı Çalışmalarına Başladı

İSU, Körfez Ağadere Caddesinde Üstyapı Çalışmalarına Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez İlçesi Ağadere Caddesinde altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte üstyapı çalışmalarına başladı. Trimer kazılarının gerçekleştirildiği Ağadere Caddesinde sırasıyla pmt çalışmaları ve ardından asfalt serimi gerçekleştirilecek.

ALTYAPI SONRASI ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, sürdürdüğü altyapı yatırımlarıyla adeta Körfez ilçesinin her karışını ilmek ilmek işleyerek yeni ve sağlıklı altyapıya kavuşturuyor. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde toprak oturma süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte üstyapısı bozulan cadde ve sokaklarda asfalt, asfalt yama ve parke çalışmaları gerçekleştiriyor. İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinin en hareketli caddelerinden olan Ağadere caddesinde altyapı çalışmaları kapsamında toplamda 2890 metre uzunluğunda içmesuyu hattı, 214 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 330 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatlarını geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Altyapı çalışmalarının ardından cadde üzerinde üstyapı çalışmalarına başlandı.

1684 TON ASFALT SERİMİ YAPILACAK

Körfez Ağadere Caddesinde üstyapı çalışmaları kapsamında trimer kazılarının ardından sırasıyla pmt serim çalışmaları ve asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilecek. Toplamda 720 metre uzunluğundaki Ağadere Caddesinde Cumartesi günü itibariyle asfalt serimine başlanacak. Caddede yapılacak üstyapı çalışmaları kapsamında 982 ton binder asfalt seriminin ardından 702 ton aşınma asfalt serimi ile toplamda 1684 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak.

AĞADERE CADDESİ MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla Ağadere Caddesi kaliteli altyapı ile birlikte modern bir görünüme kavuşmuş olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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