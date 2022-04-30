“İtalya’da Sivrisinekle Mücadele” Webinarı 6 Mayıs’ta

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile düzenlenecek “İtalya’da Sivrisinekle Mücadele” webinarı, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 16.30’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Webinarda, İtalya örneği üzerinden sivrisinek mücadelesinde zehirsiz yöntemler anlatılacak.

Pestisitlerin kullanımı sadece tarım alanları ile sınırlı değil. Sokakta, parkta, okulda ve evlerimizin musluğundan akan sularda dahi bu zehirli kimyasallara maruz kalıyoruz. Yaşam alanlarımızda, özellikle sivrisinek gibi uçkunlara karşı yaygın olarak kullanılan pestisitler hedef canlılar dışındaki tüm ekosisteme zarar veriyor, gezegenimizin sağlığını tehdit ediyor. Oysa, dünyada ve Türkiye’de pek çok belediye, zararlı mücadelesinde ekolojik ve doğa dostu alternatifler kullanarak zehirsiz kentlerin mümkün olduğunu gösteriyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında, “İtalya’da Sivrisinekle Mücadele” başlıklı bir webinar düzenleyecek. Carmignano Belediye Başkanı Edoardo Prestanti, Kentsel Entomolog Simone Martini ve Zararlı Mücadelesi Uzmanı Andrea Risaliti’nin konuşmacı olarak yer alacağı webinarda, İtalya’nın sivrisinek mücadelesinde zehirsiz yöntemlere geçişi üzerine konuşulacak ve bu yöndeki sürdürülebilir bakış açıları ele alınacak. Oturumun sonunda, konuşmacılar tarafından katılımcılardan gelen sorular yanıtlanacak.

Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak 6 Mayıs 2022 Cuma günü, 16.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Türkçe ve İngilizce simultane çeviri sağlanacaktır.

Buğday Derneği’nin YouTubesayfasından canlı olarak yayınlanacak etkinlik, tüm belediye yetkililerinin ve halkın katılımına açık olacak. Zoom platformu üzerinden katılım için ise bit.ly/sinekmucadelesibağlantısından kayıt oluşturmak gerekiyor.

Belediyelerin Öncülüğünde Zehirsiz Kentlere Doğru

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında sağlıklı bir gelecek için bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler, kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan pestisitlerin/biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı ve alternatif uygulamaların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından başlatılan Zehirsiz Kentler Kampanyası (Change.org/ZehirsizKentler) ile, belediyelerden zehirsiz kent olma yolunda kararlı bir adım atarak; en geç 2025 yılına kadar herbisit kullanımının tamamen sonlandırılmasına, 2030 yılına kadar diğer tüm pestisit ve biyosidal ürün kullanımının 50 azaltılmasına ve 2040 yılına kadar da tüm bu ürünlerin kullanımının tamamen sonlandırılmasına dair taahhütte bulunmaları ve bu kapsamda katılımcı bir stratejik eylem planı oluşturmaları talep ediliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı