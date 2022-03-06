İtfaiye yapı ruhsatı denetimlerini sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında denetimler yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Proje Denetim Birimi, Kocaeli’nde yapılacak bina ve açılacak iş yerlerine ruhsat veriyor. 2021 yılında bu konularla ilgili 56 adet kurum görüşü verilen denetimler bu yıl da sürüyor.

PROJE İNCELEME VE UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

Kamu kurum ve kuruluşları ile kuruluşlarca yapılacak her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin projeleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli olan kriterler göz önünde bulundurularak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca kontrol ediliyor. Yapı ruhsatı vermeye yetkili kurumlarca itfaiyenin hazırlayacağı rapor doğrultusunda ruhsat veriliyor.

İTFAİYE GÖRÜŞ BİLDİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde amu kurum ve kuruluşları ile kuruluşlarca yapılacak her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin projeleri için yapı ruhsatı vermeye yetkili kurumlara Yangın Önleme Ve Denetim Hizmetleri kapsamında görüş bildiriyor. Gerekli kriterler göz önünde bulundurularak kontrol yapan itfaiye ekipleri, talep edilen imar planı değişikliği, yer seçimi ve tesis kurma izni, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) vb. konularla ilgili kurum görüşü veriyor.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI

Özel kişi ve kuruluşlarca kullanılacak olan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, işletmeye alınması sırasında ilgili mevzuat gereğince açma ve işletme izni veren kurumlarca istenen yangın emniyet (itfaiye) raporları için, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerince denetimler yapılmakta ve eksiği bulunmayan işletmeler için rapor düzenleniyor. Ayrıca Kamu ve Özel Kurumların denetlenmesi ile ilgili Valilik ve Kaymakamlıklar uhdesinde kurulan komisyonlarda görev yapılmakta, kamu ve özel kurumlar yangın emniyet tedbirleri yönünden denetleniyor.