“IT’nin En İyi İşvereni” seçilen GittiGidiyor üst üste üçüncü kez Diversity Özel Ödülü’nü aldı

Nisan 2021’de Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Güzel Patronları Listesi” 250-500 çalışan kategorisinde ikinci sırada yer alan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, 28 Mayıs’ta açıklanan özel ödüllere de damga vurdu.

GPTW tarafından 3 özel mükafata layık görülen GittiGidiyor, 250’den fazla çalışanı bulunan şirketler ortasında “IT’nin En Güzel İşvereni” seçildi ve “Yaşam Uzunluğu Öğrenme Özel Ödülü”nü kazandı. Üst üste üçüncü defa “Diversity Özel Ödülü”nü de alan GittiGidiyor, bu mükafata son 6 senede 5’inci sefer layık görüldü. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “Sadece kesimimizin en uygun patronu seçilmekle kalmayıp çeşitlilik ve dahil etme odaklı uygulamalarımızla da Türkiye’de iş dünyasına liderlik etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, insanı odağına alan yaklaşımıyla değerli başarılara imza atmayı sürdürüyor. GittiGidiyor, nisan ayında Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Düzgün İşverenleri” listesinde ikinci sırada yer almasının akabinde artık de muvaffakiyetlerini üç özel mükafatla birden taçlandırdı.

Çeşitlilik ve dahil etme siyasetiyle öncü çalışmalara imza atan GittiGidiyor, üst üste üçüncü sefer GPTW tarafından “Diversity Özel Ödülü”ne layık görüldü. İstikrarlı muvaffakiyetini sürdüren GittiGidiyor, iş yerinde çeşitlilik konusundaki başarılı uygulamalarıyla bu mükafatı son 6 senede 5’inci kere kazandı.

20’nci yaşını kutladığı 2021 yılını ödüllerle taçlandıran GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan özel mükafatlar kapsamında, teknoloji bölümünde 250’den fazla çalışanı bulunan şirketler ortasında birinci gelerek “IT’nin En Uygun İşvereni” oldu. GittiGidiyor, kurumların çalışkanlarına kaynak sağlaması ile eğitim ve gelişime takviyesinin ölçüldüğü kategoride de başkan olarak “Yaşam Uzunluğu Öğrenme Ödülü”nü aldı.

“İşveren siyasetimizle liderlik ediyoruz”

İnanca ve eşitliğe dayanan kurum kültürünün GittiGidiyor’un muvaffakiyetinde değerli bir rolü olduğunu belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Yöneticisi Öget Kantarcı, “GittiGidiyor’da çeşitliliğimizi ve farklı bakış açılarını bir zenginlik olarak görüyor ve bundan besleniyoruz. Hiyerarşiden uzak, demokratik bir anlayışla herkesin kendini söz etmesine yer sağlayan ve grup ruhunun ön plana çıkaran bir kültürümüz var” dedi. GittiGidiyor’da çeşitlilik ve dahil etme konusunda kıymetli uygulamalar hayata geçirdiklerinin altını çizen Kantarcı, “Bu sene birbiri gerisine kıymetli başarılara imza attık. GPTW-Türkiye’nin En Yeterli Patronları Listesi’nde 250-500 çalışan kategorisinde ikinci sırada yer aldık. IT’nin En Yeterli Patronu seçildik ve Diversity Özel Ödülü’nün sahibi olduk. Türkiye’de bu mükafatı son 6 yılın 5’inde biz kazandık. Yalnızca kesimimizin en güzel patronu seçilmekle kalmayıp çeşitlilik ve dahil etme odaklı uygulamalarımızla da Türkiye’de iş dünyasına liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm GittiGidiyor grubuna teşekkür ediyorum. Hep en düzgününü hedeflemeye, örnek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” biçiminde konuştu.

“Gücümüzü eşitlik, çeşitlilik ve dahil etmeden alıyoruz”

Gereksinimlere nazaran değişen şartlara süratli adapte edilebilen insan odaklı bir çalışan tecrübesinin istikrarlı muvaffakiyet getirdiğini vurgulayan GittiGidiyor CPCO’su (Chief People and Culture Officer) Murat Yüksel, “GittiGidiyor’da çalışma arkadaşlarımızı dinliyor, Çalışan Meclisimiz aracılığıyla tüm fikir ve tenkitleri kıymetlendiriyoruz. Birlikte aldığımız her aksiyon, takımın birliktelik ruhunu artırıyor ve keyifli bir çalışma ortamı sağlıyor. Gücümüzü DNA’mızda yer alan eşitlikçi, çeşitlilik ve dahil etmeyi benimseyen değerlerimizden alıyoruz. Son 5 yıldır GPTW-Türkiye’nin En Düzgün Patronları Listesi’nde birinci 3’teyiz. GittiGidiyor olarak, 6 yılda 5 sefer “Diversity Özel Ödülü”nü almış olmamız, farklı seslere kapımızın açık olduğunun ve kurum içinde yarattığımız eşitlikçi inanç ortamının en hoş ispatı. GittiGidiyor’daki bu pahalı çalışma ortamına katkısı olan tüm grup arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı