İttifak Holding’ten finansal duran varlık satışı

İttifak Holding A.Ş, finansal duran varlık satışı duyurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Tamamı ödenmiş 30.000.000 TL sermayesine, nominal 27.005.980 TL karşılığı %90,02 oranında iştirak ettiğimiz direkt bağlı iştirakimiz İmaş Makina San. A.Ş’de sahip olduğumuz beheri 1,0 TL olan, tamamı nama yazılı 3.000.000 adet hissenin Bizim Menkul Bedeller A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihli değerleme raporunda belirlenen 485.625.218 TL toplam piyasa kıymeti üzerinden hesaplanan 48.562.522 TL bedel karşılığı Noya Çelik San. ve Tic. A.Ş’ye satılmasına karar verilmiş olup, satış bedelinin 23.000.000 TL’lik kısmı nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir. Satış bedelinin kalan 25.562.522 TL’lik kısmı birinci taksit ödemesi 30.06.2021 tarihinde olmak üzere, aylık 5.112.505 TL eşit taksitler halinde 5 taksitte tahsil edilecektir. Her bir taksit fiyatı mukavele tarihinden (01.06.2021) itibaren işlemek üzere şirketimizin banka mevduatlarına uygulanan en yüksek faiz oranı olan aylık %19 oranında faiz eklenerek tahsil edilecektir. Mukaveleye nazaran pay periyodu son taksit tarihi olan 29.10.2021 tarihinde pay bölüm bedelinin tamamının şirketimize ödenmesi sonrası gerçekleştirilecektir. Pay periyodu gerçekleştikten sonra şirketimizin İmaş Makina San. A.Ş sermayesindeki iştirak hissesi %80,02, Noya Çelik San. ve Tic. A.Ş’nin paydaşlık hissesi %10 olacaktır. Bağlı paydaşlığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş’nin İmaş Makina San. A.Ş sermayesindeki %9,98 olan iştirak hissesi değişmeyecektir.”



Hibya Haber Ajansı