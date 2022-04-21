İTÜ GVO İzmir “To Bee Meslek ve Kariyer Günü”

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI “TO BEE MESLEK VE KARİYER GÜNÜ” ALANINDA UZMAN İŞ İNSANLARI VE AKADEMİSYLENLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisenin her yıl düzenlediği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından yürütülen, To Bee Meslek ve Kariyer Günü’nün dördüncüsünü, iş insanları ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşması olan EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, girişimcilik hikayesini öğrencilerle paylaşırken iş geliştirme fikirlerinden, melek yatırımcılar ağından bahsetti. Öğrencilere ileride sevecekleri ve mutlu olacakları meslekleri seçmelerini önerdi. Konuşmasının ardından Kuşgöz teşekkür belgesi ve anı hediyesini İTÜ GVO İzmir Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam’dan teslim aldı.

To Bee Meslek ve Kariyer Günü etkinliğine konuk olan, Erhan Yılmaz (Elektronik Mühendisliği), Doç. Dr. Gizem Çalıbaşı (Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü), Özgür Fırat (Endüstri Mühendisliği), Murat Akçura (Bilgisayar Mühendisliği), Av. İlker Akanlar (Hukuk), Uzm.Psk. Cansu Aysal (Psikoloji), Müşerref Özçuhacıoğlu (Tıp), Dr. Pınar Sunar Bükülmez (Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi), Prof. Dr. Nazif Mandacı (Yaşar Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler) öğrencilere mesleğe başlama süreçlerini anlatırken öğrencilerin gelecek ve kariyer planlarına ışık tutacak deneyimlerini paylaştı.

Atölye çalışmalarında da öğrencilerle bir araya gelen konuklar, öğrencilerin yapacakları meslekler için gerekli olan olmazsa olmazlardan bahsederken, cesur, araştırmacı, özgüvenli, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, sosyal, girişimci, iletişim becerileri yüksek bireyler olma yönünde kişilik özelliklerini geliştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Konukların paylaşımlarını ilgiyle takip eden öğrenciler seçecekleri mesleklere ve kariyer gelişimlerine ilişkin merak ettikleri soruları sordu.

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam, okulumuzda akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerine, kendi geleceklerine yön vermelerine imkan sağlayan bu etkinliklerle, onların bakış açılarının zenginleşmesine, farklı disiplinleri bir arada görerek vizyonlarının gelişmesine katkı sağlıyoruz, dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı