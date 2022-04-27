İTÜ GVO İzmir’li Öğrencilerden Örnek Dayanışma

İTÜ GVO İzmir’li öğrencilerden Doğudaki Kardeşlerine Bayram Öncesi Anlamlı Dayanışma Örneği

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında eğitim gören öğrenciler, Sosyal Sorumluluk Projeleri Programı kapsamında onlarca ilkokul öğrencisinin hayallerini gerçekleştirdi.

14 lise öğrencisi, İngilizce Koordinatörü Derya Özşahinler’in danışmanlığında, “İTÜ GVO İzmir- Bir Dilek Tut Gerçek Olsun” projesiyle ikinci kez miniklerin kalbine dokundu.

Şanlıurfa GAP İlkokulu ile iletişime geçen öğrenciler, onlardan dileklerini yazarak kendilerine ulaştırmalarını istedi. İTÜ GVO İzmir’li öğrenciler, kendileriyle dileklerini paylaşan ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi.

4 oyuncak bebek, 4 oyuncak araba, 2 futbol topu, 6 test kitabı, 8 bayramlık kıyafet ve ayakkabı, 3 kırtasiye seti ve 2000 TL’lik kitap yardımı bayram öncesi öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Projeye katkı sağlayan tüm velilerimize, öğrencilerimize, sosyal medya sayfası üzerinden projeyi görerek destek vermek isteyen gönüllülere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yardımlaşma, dayanışma, organize olma, işbirliği gibi pek çok önemli değeri de bir arada yaşayan, projeyi yürüten öğrencilerimize, danışman öğretmenlerine teşekkür ediyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı