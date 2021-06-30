İTÜ’den Müsilaj Sorununa Yönelik 10 Çözüm Önerisi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) bir küme bilim insanı, Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj (deniz salyası) sıkıntısına ait tespitleri ve mümkün tahlilleri içeren teknik bir kıymetlendirme raporu açıkladı.

İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Prof. Dr. Özcan Arslan, Doç. Dr. Ebru Dülekgürgen, Doç. Dr. Mustafa Cihan Erşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Türker Türken’in müsilaj sıkıntısına ait görüş ve teklifler yer alıyor.

Müsilaj oluşumu ve sebep olduğu ziyanlarla ilgili tahlil modellerinin de yer aldığı raporda, İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM) tarafından sağlanan uydu imgelerine de yer veriliyor.

Teknik raporda müsilaj meselesinin nedenleri ortaya konuyor

Aktüel bilgilerine nazaran, Marmara Denizi havzasındaki belediye atıksularının 53’ü mekanik arıtma, 42’si ileri biyolojik (C, N, P giderimle) arıtma, 5’i ise biyolojik (C, kısmi N, P giderimli) arıtma sonrası denize deşarj edilmektedir.

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda yürütülen modelleme çalışmaları sonuçlarına nazaran, Marmara’da ötrofikasyon denetimi ve alt katmandaki çözünmüş oksijen düzeyinin daha da berbata gitmesinin önlenmesi; başka bir deyişle, alıcı ortamın yüzme su sporları ve balıkçılık üzere hedeflerle kullanımının sağlanması için, başta İstanbul olmak üzere Marmara’ya yapılacak bütün noktasal atıksu deşarjları öncesi biyolojik C, N ve P giderimli arıtma uygulanması önerilmektedir.

Son 10 yılda başta İstanbul, İzmit ve Bursa olmak üzere Marmara’ya yapılan kentsel ve endüstriyel atıksu deşarjları öncesi biyolojik N ve P giderimli arıtma uygulamaları sürat kazanmıştır. Kelam konusu uygulamaların sonucu olarak bilhassa Haliç, İzmit ve Gemlik Körfezlerinde besbelli su kalitesi iyileşmeleri sağlanmış ve biyo-çeşitlilik artmıştır. Lakin Yenikapı, Kadıköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Ön Arıtma Tesisleri çıkış sularının deşarj edildiği Büyükçekmece Baba Burnu ~ Tuzla Yarımadası aksı kuzeyi ile su alışverişinin hudutlu olduğu İzmit Körfezi doğu bölgesinde alt katmandaki çözünmüş oksijen düzeylerinin < 2 mg/L olduğu gözlenmektedir.

10 unsurda müsilaj problemine tahlil teklifleri

1. Marmara Denizi’ni, Boğazları ve deniz irtibatlarını içine alan Marmara Havzası bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmelidir.

2. Marmara Denizi’nde müsilaj oluşum süreçlerini arttıran kirletici yüklerinin azaltılması için disiplinlerarası bilimsel temelli bir yaklaşım uygulanmalı ve üniversite-kamu-sanayi-özel sektör-STK işbirlikleri geliştirilmelidir.

3. İleri Biyolojik AAT çıkış sularının azami oranda kentsel yeşil alanların (varsa tarım alanlarının) sulamasında ve/veya sanayide kullanılarak, Marmara’ya verilen atıksu ölçüsünün azaltılması sağlanmalıdır.

4. Atıksu arıtma tesislerinde geri kazanıma öncelik verilmelidir. Bu kapsamda yenilikçi, az yer kaplayan ve güç verimliliği yüksek atıksu arıtma proseslerinin uygulanmasına geçilmelidir.

5. OSB ve tekil sanayi tesislerinin faal izleme ve kontrollerle öncelikli ve tehlikeli unsurları belediye kanal şebekesine deşarj etmeleri önlenmelidir.

6. Marmara Denizi üst katmanında ekolojik kaidelerin oluşumu desteklenmelidir. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi ortasındaki balık göçüyle balık sığınma/yumurtlama alanları korunarak bu bölgelerin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

7. Su kalitesi daima takip edilmeli, evsel ve endüstriyel AAT deşarjlarının izleme, kontrol ve yaptırım kapasitelerinin geliştirilerek, standartlara uygun olarak işletilmeyen tesislere caydırıcı yaptırımların uygulanması ile izleme bilgilerinin paylaşımı sağlanmalıdır.

8. İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin işletiminin, uzman özel kesim firmalarınca, taban 8-10 yıllık kontratlara dayalı olarak işletilmeleri yaygınlaştırılmalıdır.

9. Bilhassa müsilaj ve kirlenmenin izlenmesi için farklı mekânsal ve zamansal çözünürlüklerde uydu imajları temin edilmelidir. Etkin uydu sistemleri incelenerek çalışmalara entegre edilmelidir.

10. Marmara Denizi ve Havzası için karar takviye sistemi olarak da hizmet edecek dinamik bir Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) kurulmalıdır. Marmara Denizi ve etkileşimde olduğu alanlar hakkında daima olarak yeni bilgi üretilmeli, bu alanlardaki yapılaşma ve meydana gelen değişim belirlenmeli ve Marmara Denizi ekosistemine olan tesirler ortaya konulmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı