İYİ Parti Bingöl İl Başkanlığı’na Saadet Partisi’nden Nezaket Ziyareti

İYİ Parti Bingöl İl Başkanlığı’na Saadet Partisi’nden Nezaket Ziyareti

 GÜZEL Parti Bingöl Vilayet Lideri Hasan Kızılboğa, vilayet başkanlığında Saadet Partisi heyetini ağırladı
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 6 Temmuz 2021 10 Görüntüleme

İYİ Parti Bingöl İl Başkanlığı’na Saadet Partisi’nden Nezaket Ziyareti

İYİ Parti Bingöl İl Başkanlığı’na Saadet Partisi’nden Nezaket Ziyareti

GÜZEL Parti Bingöl Vilayet Lideri Hasan Kızılboğa, vilayet başkanlığında Saadet Partisi heyetini ağırladı. Gerçekleşen ziyarete Saadet Partisi Genel Yönetim Şurası Üyesi Muammer Bilgiç ve Saadet Partisi Bingöl Vilayet Lideri Muhammed Fatih katıldı.

Bingöl ve ülke gündemine ait olarak fikir alışverişi yapılan ziyarete ait olarak konuşan DÜZGÜN Parti Bingöl Vilayet Lideri Hasan Kızılboğa açıklamasında: ”Saadet Partisi Genel Yönetim Heyeti Üyesi Muammer Bilgiç, Saadet Partisi Bingöl Vilayet Lideri Muhammed Fatih Tiryaki ile birlikte partimizi ziyaret ettiler. Kendileriyle Bingöl ve ülke gündemine ait olarak fikir alışverişinde bulunduk.

Bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
Saadet Partisi Genel Yönetim Heyeti Üyesi Bilgiç ve Saadet Partisi Bingöl Vilayet Lideri Fatih ise misafirperverliğinden dolayı Lider Kızılboğa’ya teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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