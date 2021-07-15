İYİ Parti Hilvan İlçe Başkanı Aybar Güven Tazeledi

GÜZEL Parti Şanlıurfa Hilvan 2. Olagan Kongresini ağır bir iştirakle gerçekleştirdi.

Her geçen gün üye sayısını artırmaya devam eden YETERLİ Parti’de ilçe kongreleri de sürat kesmeden devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa Hilvan 2. olağan kongresini gerçekleştiren GÜZEL Parti’de ilçe başkanlığı seçiminde mevcut lider Fatih Aybar inanç tazeledi.

Burada konuşan GÜZEL Parti Şanlıurfa vilayet lideri Mehmet Fedai Çakmaklı, ” GÜZEL Parti Hilvan 2.olağan kongresini gerçekleştirdik. İlçe kongremiz miting havasında geçti. Tekrar ilçe lideri olarak seçilen sayın Fatih Aybar ve ile Hilvan ilçe teşkilatımıza muvaffakiyetler dilerim. YETERLİ Parti olarak çalışmalarımıza sürat kesmeden deva ediyoruz. Halkımızın partimize karşı gösterdiği teveccühün karşılığını iktidara geldiğimizde hayata geçireceğimiz projelerimizle vereceğiz. Halkın dayanağı her geçen gün artmakta. UYGUN Parti olarak üye sayılarımızı her geçen gün artıyor. İştiraklerin ağır oluyor olması bizleri sevindiriyor. Ne kadar üye iştiraki alıyorsak işte o vakit görüyoruz ki gerçek yoldayız ve bu gerçek yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Yüzünü güneşe dön TÜRKİYE. Biz inandık sizde inanın” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı