İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TSK’ da çalışan Sivil Memurların sorunlarını Meclise Taşıdı

UYGUN Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TSK’ da çalışan Sivil Memurların problemlerini Meclise Taşıdı

“SİVİL MEMURLAR ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA MARABA MUAMELESİ GÖRÜYOR”

DÜZGÜN Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “TSK’da çalışan Sivil Memurların problemleri saymakla bitmez. Sivil memurlar çalışırken askerî işçi üzere muamele görürken özlük hakları konusunda maalesef maraba muamelesi görüyorlar. Bu adaletsizlik hemen giderilmelidir” dedi.

DÜZGÜN Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde vazifeli sivil memurlarla ilgili konuştu. Sivil memurların özlük hakları konusunda yaşadığı ezaları meclise taşıyan Milletvekili Yokuş, “TSK ‘da rütbeli işçi ile birlikte askeri bir rütbeye sahip olmayan devlet memurları da karargahlarda, kışlalarda, askerlik şubelerinde, harekat bölgelerinde hatta yurt dışında vazife yapmaktadırlar. Askeri sivil memurlar özlük haklarını 657 sayılı devlet memurları kanunundan alırlar. Lakin asker olmadıkları ve askeri eğitim almadıkları halde askeri disiplin konseylerine nazaran çalışmak zorundadırlar. Mesai mefhumları yoktur. Fazla çalışıp mesai fiyatı alamazlar. Askeri lojmanlardan sonlu yararlanabilirler. Kendilerine verilen lojmanlarda genelde ya giriş katı ya da bodrum katı olur. Ordu evlerindense hiç faydalanamazlar. Askeri sivil memurların ortasında tabip, mühendis, avukat, uzman psikolog, tekniker, Aşçı üzere her meslekten işçi vardır. 2011 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Kanunu iç hizmet kanununun 115 ve 116. unsurlarına tabidirler. Nöbet fiyatlar ve iştimaya çıkartılırlar. 657 sayılı devlet memurları kanununda bunlarla ilgili iki farklı özel husus vardır. Bu unsurlara nazaran 24 saat aslına nazaran çalıştırılırlar. Ve karşılığını alamazlar. Yeniden 1632 sayılı askeri ceza kanununa tabidirler. Vazifeleri vardır. Sorumlulukları vardır lakin karşılığı yoktur” dedi.

MARABA MUAMELESİ GÖRÜYORLAR

Jandarma genel komutanlığı ile kıyı güvenlik komutanlığında misyonlu devlet memurları ile ilgili de konuşan Yokuş, tekrar onların da rütbeli personelce alınan mali ve toplumsal haklardan yararlanamadıklarını belirtti. Yokuş şöyle konuştu:

“7068 genel kolluk disiplin kararları hakkında kanununa tabi tutulmuş, rütbeli işçi üzere disiplin kararları bu çalışanlara uygulanmış lakin rütbeli personelce alınan mali ve toplumsal haklar jandarma genel komutanlığı ile kıyı güvenlik komutanlığında misyonlu devlet memurlarından esirgenmiştir. Ordu konutlarını paklığı başta olmak üzere tadilatından bütün hizmetlerinden sorumlu olan sivil memurlar maalesef ordu konutlarına giremezler. Kamplardan faydalanamazlar, toplumsal tesislerden yararlanamazlar. Velhasıl birebir iş yerinde çalıştığı rütbeli işçi ile ortalarındaki mali ve toplumsal haklar bakımından ortaya çıkan fark gün geçtikçe artmaktadır. Sivil memurlar 666 kanun kararında kararname ile kaldırılan sivil memur tazminatlarının geri verilmesini talep ediyorlar. Şimdiye kadar açılmayan unvan değişikliği imtihanının açılmasını istiyorlar. Fiili hizmet artırımının verilmesini talep ediyorlar. Askeri sivil memuruna silah verilmez. Askeri karargahlarda çalışmalarına karşın bir atak sırasında kendilerini maalesef koruyamazlar. Bu nedenle silah verilmesi gerekiyor. Vilayet dışı görevlendirmelerde hak ettikleri harcırah gereğince verilmez. Yurt dışı misyonlarda her türlü yeterlilikleri varken maalesef görevlendirilmezler. Üzülerek tabir etmeliyim ki sivil memurlar çalışırken askeri işçi özlük hakları konusunda maalesef maraba muamelesi görüyorlar. Bu adaletsizlik hemen giderilmelidir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı