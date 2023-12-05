İYİ Parti'de çoğunluğun kararı 'Hayır'

Meral Akşener’in başkanlığında toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP ile işbirliği konusunda görüştü. Yapılan oylamada çoğunluğun kararı “Hayır” oldu.

ANKARA (İGFA) – İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ana muhalefet partisi ile ilgili tutumu bugünkü Genel İdare Kurulu’nda etraflıca masaya yatırıldı.

GİK toplantısı sonrası açıklama İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan geldi. Zorlu, partisinin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere “müstakil olarak girme kararı” aldıklarını duyurdu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı ardından Genel Başkan Meral Akşener, CHP’nin yerel seçimde işbirliği teklifine ilişkin soru üzerine toplantıda “hayır” kararı alındığını bildirdi.

Medya İlişkileri Başkanımız ve Parti Sözcümüz Prof. Dr. Sayın @zorlu77 gündeme ilişkin partimizin görüşlerini açıklıyor. https://t.co/Yli5ZmA3vj — İYİ Parti (@iyiparti) December 4, 2023

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının geçen haftaki ziyaretlerinde yerel seçimde işbirliği teklifini ilettiklerini anımsattı.

GİK’te teklife ilişkin nihai karara vardıklarını belirten Zorlu, “İYİ Parti, milletimizin kutuplaştırıldığı böylesi bir dönemde, kendisine çıkış yolu aradığı bir zamanda Türk avazı, umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. İYİ Parti’yi aziz Türk milleti kurmuştur. İYİ Partimiz milli kimlikten yoksun bir politikayla Türk devletini Türksüzleştirme siyasetini güdenlere karşı tertemiz Türk evlatlarının sesi olmuştur. Cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve adalet çığlığı kulakları sağır ederken bu sesi de duymazdan gelenler bilsinler İYİ Parti Cumhuriyet’in yeni yüzyılında, 100 yıl önceki o inanç ve ruhla yeni bir aydınlığı müjdeleyecektir.” diye konuştu.

“ÜÇÜNCÜ BİR YOL, ÇAĞRISINA SAHİP ÇIKARAK YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Mahalli idareler seçiminin partisi açısından iktidar yürüyüşlerinde rotanın yeniden belirlenmesi anlamını taşıyacağını ifade eden Zorlu, birkaç günlük süreçte geniş katılımlı değerlendirme amacıyla partinin yetkili kurulları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla istişarelerde bulunan Genel Başkan Akşener’in bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de GİK’te aktardığını anlattı.

Zorlu, Genel İdare Kurulu’nun 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını aldığını kaydetti.





Kaynak : İGFA