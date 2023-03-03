İYİ Parti'deki 'acil' toplantı sona erdi… Görüşmeler bugün sürecek

Altılı masa toplantısı sonrasında İYİ Parti’nin ek Genel Merkez binasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Genel Başkan Meral Akşener, bugün Genel İdare Kurulu üyeleri ve İl Başkanları ile görüşmeler de yapacak.

ANKARA (İGFA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi.

Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı sonrası partisinin milletvekilleri, Divan Başkanlığı üyeleri ve başdanışmanları ile buluştu.

Partili kurmaylarıyla yaklaşık 4 saat süren süren toplantı sonrasında Akşener toplantının ardından açıklama yapmadan aracına bindi.

PARTİLİLERLE GÖRÜŞMELER BUGÜN DE SÜRECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün saat 14.00’te Genel İdare Kurulu üyeleri, saat 17.00’de ise İl Başkanları ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak : İGFA