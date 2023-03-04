İYİ Partili Acur: Önceliğimiz ülkemiz ve milletimizdir

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, “Önceliğimiz Türkiye ve milletimiz olduğu için böyle bir karar aldık” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ (İGFA) – İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İYİ Parti’nin 6’lı masadan ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Acur, önceliklerinin millet olduğunu ifade ederek, İYİ Parti’nin her türlü dayatmaya, her türlü antidemokratik uygulamaya karşı siyasetin çok geniş yelpazesini aynı çatı altında buluşturmuş bir hareket olduğunu belirtti. Kemal Bey’in şahsıyla hiçbir sorunları olmadığını belirten Acur, “CHP ile hiçbir sorunumuz yoktur. Ancak anketler bu kadar bariz bir şekilde ortada iken, kazanacak adaylar da CHP’li olduğu halde kabul görülmemesi, milletimiz nezdinde kabul edilebilecek bir durum değildir. Gerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında en ufak bir istişare yapılmadan bir ismin dayatılması, gerekse de bazı siyasi partilerin milletvekilliği taleplerinin adayın belirlenmesinde etkili olması, süreci buraya sürüklemiştir. Bizler İYİ Parti olarak kulağımızı sadece millete verdik. Sokağa çıktığımızda halkın ne dediği belliydi. 81 ili dolaştığımızda halkın talebi ortadaydı. Tüm anketlerde ‘kazanacak aday’ sorusunun yanıtı belliydi. Durum bu iken en ufak bir tartışma yapılmadan masanın onay makamına dönüşmesi, başta da ifade ettiğimiz gibi, İYİ Parti’nin kuruluş ilkeleri ile çelişmektedir. Biz aynı yerdeyiz. Önceliğimiz Türkiye. Dün nasıl kulağımızı millete verdiysek, bugün de, yarın da milletin sesi olacağız” diye konuştu.

Kaynak : İGFA