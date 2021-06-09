İYİ Parti’li Demir TÜİK verilerini eleştirdi

UYGUN Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem Demir, “Ülkenin büyüyüp büyümediğini herkes kendine bakarak karar versin evet büyüyenler var beş müteahhit büyüdü,bakan çocuklarının deniz filoları büyüdü. Bir şey daha büyüdü,arttı” dedi.

TÜİK datalarına nazaran, Türkiye iktisadı 2021 yılının birinci çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye iktisadı için 2021 yılı birinci çeyrek büyüme datalarını açıkladı. Buna nazaran, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı birinci çeyreğinde geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 7,0 büyüdü.

“İŞSİZLİK,YOLSUZLUK,YALAN, TALAN,ADAM KAYIRMA,RÜŞVET,OLABİLDİĞİNCE ARTTI”

TÜİK dataları hakkında açıklama yapan GÜZEL Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem Demir, büyüyenin ülke olmadığını belirterek sert eleştirdi. Lider Demir, “Bu yüzde yedi büyüme vatandaşa neden yansımaz bir türlü anlamakta zahmet çekiyorum. Bırakın büyümeyi küçüldük,küçüldük. Şahsen bir müteşebbis olarak yüzde elli küçüldüm. Bu açıklamaları yapanlarla birebir ülkede yaşamıyoruz. Ülkenin büyüyüp büyümediğini herkes kendine bakarak karar versin evet büyüyenler var beş müteahhit büyüdü,bakan çocuklarının deniz filoları büyüdü. Bir şey daha büyüdü,arttı. İşsizlik,Yolsuzluk,Yalan, talan,adam kayırma,rüşvet,olabildiğince arttı. Bu saydıklarım Kalkınmamıza sebepse evet büyüdük kalkındık” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı