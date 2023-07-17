İYİ Partili Türkoğlu: Deli Dumrul iyice dellendi!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, akaryakıta getirilen dev zamma ilişkin yaptığı açıklamada, “Meclis kürsüsünden bu iktidar Deli Dumrul iktidarıdır, bu zamlar da Deli Dumrul zamlarıdır demiştim. Şimdi de diyorum ki, ne yapacağını bilemeyen bu Deli Dumrul iyice dellendi!”

BURSA (İGFA) – AK Parti iktidarının bu ülkeye zamlardan başka verecek bir şeyi kalmadığını belirten İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, son iki ay içindeki kararların Türkiye’ye, yoksullukta ‘nirvana’ yaptırdığını söyledi.

Bir benzin istasyonunda Deli Dumrul pankartı açan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iktidarın bu ülkeye vereceği zamlardan başka bir vaadi kalmadığını öne sürdü.

Türkoğlu, benzin istasyonundan açtığı pankartla iktidara seslendi.

“Cumhuriyetin bütün maddi manevi kazanımlarını tek tek satmış, sıra yine fakir fukaranın sırtına binmeye gelmiştir” diyen Türkoğlu, açıklamasında, “Nüfusun yüzde 80’e yakınını yoksulluğa mahkum eden bu iktidar, bundan böyle iflas etmiş tüccar sıfatını hak etmiştir. İşte daha iki ay önce 19.58 TL olan ABD Doları bugün 26.12 TL. Artış oranı yüzde 35. Hiç bir ülkenin parası iki ay içinde bu denli değer kaybetmemiştir! Genel seçimlerde benzinin litre fiyatı 21.14 TL’ydi. Ne değişti de bugün 35.90 TL olarak, İki aylık içinde tam yüzde 70 arttı? Herhalde bütün bunlar bir dünya rekorudur. Yine seçim günü en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu biliyoruz. Emekliye güya Yüzde 25 zam yazıldı. Bakıyoruz, maaşı yine 7.500 TL. AKP iktidarı kendi milletini kandıran ve aldatan dünyadaki tek iktidardır!” diye konuştu.

“BU BİR İFLAS POLİTİKASIDIR”

“Vatandaş zaten perişandı, şimdi per perişan olacak” diyen Türkoğlu, “Dün söylemiştik, bugün yine söylüyoruz, yarın yine ısrarla söyleyeceğiz. Bu bir iflas politikasıdır. Ve bu hükümet ise iflas etmiş bir müflis tüccardır!” yorumunda bulundu.

Kaynak : İGFA