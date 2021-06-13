İYİ’ler Ailesine Hoşgeldin Berke

GÜZEL Parti Edirne Vilayet Başkanlığı bedelli bir üye kazandı. 21 yaşındaki bedensel engelli olan ve Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencisi olan Berke Öz DÜZGÜN Parti Edirne Vilayet başkanlığına giderek üyeliğini yaptırdı.

Daha evvel GÜZEL Parti Genel Lideri Meral Akşener’e ileti göndererek, aşı sırasının artık kendisine de gelmesini isteyerek gündeme gelen Kadir Berke Öz, UYGUN Parti Edirne vilayet başkanlığına giderek parti üyeliğini yaptırdı.

ÂLÂ Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem Demir, Öz’ün partilerine katılmasından ötürü çok keyifli olduğunu belirterek, “İYİ Parti Edirne Vilayet Başkanlığı’nda bugün çok pahalı bir konuğumuz vardı. Sevgili Kadir Berke ÖZ evladım YETERLİ Parti’ye üye olmak istiyorum demiş ve Vilayet Başkanlığına gelerek üyelik süreçlerini gerçekleştirmiştir. Genel Liderimize yazmış olduğu mail ve atmış olduğu tweet ile Türkiye gündemine gelen engelli evladımız birinci oy kullanılacağı günü sabırsızlıkla beklediğini bildirdi. İYİ’ler ailesine beğenilen geldin Berke” açıklamasında bulundu.

Öbür yandan Öz üyelik süreçlerinin akabinde, toplumsal medya konusunda görevlendirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı