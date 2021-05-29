İyilik gönüllüleri tüm Türkiye’de sefer oldu

CHP Bağlar İlçe Lideri Recep Yavuz, SMA tip 1 kas hastası olan 2 yaşındaki Mirhan Deniz için yardım kampanyasının devam ettiğini belirterek hayırsever vatandaşlardan dayanak beklediklerini söyledi.

Kampanya hakkında bilgi veren lider CHP Bağlar ilçe lideri Recep Yavuz, “Kampanyamız şuan 71 Kalan 29 için gayretimiz devam ediyor. Mirhan Deniz nefesiyle savaşıyor. Sütün, suyun tadını bilmiyor. Karnından besleniyor. Sabaha kadar teneffüs aygıtıyla uyumak zorunda kalıyor. Mirhan Deniz için vakit kısıtlı. Tüm Hayırseverleri kampanyaya dayanağa çağırıyor. Şuan 2 yaşında 10 aydir kampanyamız devam ediyor. Bu uzun süren süreç yüzünden Amerika talihini kaybetti maalesef. Artık Dubai’de kilo kriteri ile zolgensma tedavisi alacak. Bu yüzden kilo almaması için kısıtlı beslenip neredeyse aç kalmak zorunda. Zira 2. talihini da kaybetmemesi gerekiyor” dedi.

Başka yandan kampanyaya dayanak veren Bayan Kolları Genel Lider Yardımcısı Ayten Gülsever, sma gönüllüsü CHP İzmir vilayet örgütünden yardımsever iş bayanı Altınay Görmüşün başlattığı proje kapsamın da teşekkürlerini ileten lider Yavuz, “ bizleri yalnız bırakmayan sanatçı İlyas Salman, Levent Üzümcü, Onikişubat ilçe lideri Ünal Ateş, Sivas Vilayet lider yardımcısı Cihan Kınas, Kahramanmaraş vilayet lider yardımcısı Cem Yıldız Tokat, vilayet bayan kolları lideri Zeynep Zarife Üngör, Mirhan Deniz sma tip 1 kas hastası ve kampanya devam ediyor” halinde konuştu.

Valilik onaylıdır.

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Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı