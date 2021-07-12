İzdemir Enerji’nin halka arzından vazgeçildi

İzdemir Enerji’nin halka arzından vazgeçildi

 İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş'nin halka arzından vazgeçildiği bildirildi.  İzmir Demir Çelik Sanayi A.
Ana Sayfa Ekonomi 12 Temmuz 2021 10 Görüntüleme

İzdemir Enerji’nin halka arzından vazgeçildi

İzdemir Enerji’nin halka arzından vazgeçildi

İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş’nin halka arzından vazgeçildiği bildirildi. 

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”11.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş’nin halka arzına ait çalışmaların devam etmekte olduğu, şimdi bağlayıcı karar alınmamasına rağmen, çalışmaların hızlandırılması ismine İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş’nin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile halka arz aracılık ve danışmanlık hizmetleri verilmesine ait yetkilendirme kontratı imzaladığı belirtilmişti. İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş idare konseyi toplantısında, danışman aracı kurum olan TSKB’nin değerlendirmesi de dikkate alınarak, İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş finansal tabloları ve güncellenen mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ile halka arza ait mevcut piyasa şartları göz önüne alındığında, halka arz için gerekli kaidelerin oluşmadığına ve bu sebeple kelam konusu halka arzdan koşulların daha uygun olduğu bir periyotta yapılmak üzere şu an için vazgeçilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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