İzmir Aşkına 80 kişi sahnede

Çocukların eğitimi ve sağlığı için biraraya gelen faklı meslek dallarından İzmirliler, İzmir Aşkına adlı müzikalle sahneye çıkacak. 80 kişilik kadro önce Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde daha sonra da Ayfer Feray’da sahne alacak. İzmirli turizmci Filiz Güleç, oyuncuları, dansçıları, müzisyenleri ve sahne arkası ekibiyle 80 kişilik büyük bir kadro kurduklarını söyledi. Filiz Güleç, 2015 yılında hayata geçirdiği ve o yıl 3 gösterimde bin izleyiciye ulaşan İzmir Aşkına Müzikali yeniden perde açacak.

12 UNUTULMAZ ŞARKI

Senaryosunu Filiz Güleç’in kaleme aldığı müzikalde İzmir’i anlatan, içinde İzmir geçen 12 unutulmaz şarkı yer alıyor. 2015 yılındaki gösterimlerden elde edilen gelir ile Behçez Uz Çocuk Hastanesi’ne çocuk duyma odası kuran ekip, elde edilecek gelir ile yine Behçez Uz Çocuk Hastanesi’ne, Namık Kemal Lisesi’ne ve BATÜDER’e destek olmayı hedefliyor. İlk gösterimleri 16 – 17 Mayıs’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek İzmir Aşkına müzikalinin provaları tamamlandı. Projenin yaratıcısı Filiz Güleç ile İzmir Aşkına projesinin doğuşunu anlattı. Güleç, “İzmir Aşkına, 2015 yılında İzmir için bir şey yapalım diye yola çıktığım bir proje. Proje içinde benim gibi farklı iş alanlarında faaliyet gösteren, farklı sosyal gruplara mensup 12 arkadaşım yer almıştı” dedi.

KENTE FAYDA SAĞLACAK

“İzmir’in gençlerinin İzmir’e fayda sağlaması gerekiyor” diyen Güleç, “Bugüne kadar İzmir bu kentte yaşayan ailelere hizmet etti. Bundan sonra üçüncü nesil de İzmir’e hizmet etmeli. Kentlileşme süreci üçüncü kuşakta başlıyor. Ailemiz, sosyal çevremizi sağlamış, evimiz, mahallemiz belli bizim artık. İzmir’e hizmet etmemiz gerekiyor. Mahallemizi, kentimizi güzelleştirmemiz gerekiyor. O nedenle üçüncü kuşak İzmirlilerin olduğu güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Projede; Ali Kâya, Ayşegül Demiray Dirik, Barış Kınav, Berrin Akar, Burak Pelit, Ceren Bağbozan, Dilek Köktaş Gündoğdu, Fabio Fantasia, Fadime Bilir, Filiz Güleç, Gökmen Küçüktaşdemir, Hakan Yılmaz, İlgi Oğuzbayır, Mehmet Irmak, Özlem Çağlayan, Pelin Uğur, Rana Özkan, Selin Ece Özgen,Tarkan Ayhan, Yağız Kaan Kazançoğlu var. Koro şefimiz Süleyman Alasulu ve sanat yönetmenimiz Levent Yılmayan.”

BİR AŞK HİKAYESİ

İzmir Aşkına Müzikali’nin konusunu Güleç şöyle anlattı: “İzmir’in çok renkliliğini, çok dinliliğini, çok kültürlülüğü anlatmak istiyordum. Rumun, Yahudinin, Levantenin içinde olduğu bir hikaye düşünüyordum… Ortaya koyduğumuz hikaye, bir Rum olan Raşel ile Yahudi olan Niko’nun aşkları üzerinden İzmir’in yakın dönemine ışık tutuyor. Mübadelede İzmir’i terk etmek zorunda kalan Raşel, 40 yıl sonra yeniden vatanına dönüyor ve Niko ile bir tavernada buluşup kaybettikleri yılları yadediyorlar. Müzikalde bir de anlatıcımız var. Ünlü sunucu Murat Can Canbay’ın anlatımıyla o dönem İzmir’de yaşananlar, İzmir’in ticaret, sanat, eğlence ve sosyal hayatı gün yüzüne çıkıyor. 5 yıl önce yola çıktığımızda müzikalimizi 3 defa sahneleme fırsatı bulduk. Yaklaşık bin kişi izledi.”

GENÇLER DANSÇI OLDU

Güleç şunları söyledi: “İzmir Aşkına bir marka olma hedefiyle yeniden sahnelere dönüyor. 16 – 17 Mayıs’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 14-15 Haziran’da Ayfer Feray Sahnesi’nde sahne alacağız. Projede şarkılar kadar danslar da çok önemli bir yer tutuyor sanırım. Ottoman Dans Akademi Genel Sanat Yönetmeni Levent Yılmayan, 5 yıl önce olduğu gibi bu defa da projemizin itici güçlerinden biri. Onun desteği bizim için çok kıymetli. Levent Yılmayan uzun bir süredir kendi dans akademisinde bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Dezavantajlı bölgelerdeki okullara giderek çocuklara ücretsiz dans dersleri veriyor. Çocukların hem sanatla buluşmalarını sağlıyor hem de aralarında yetenekli olanları ana dans ekibine alıyor. İzmir Aşkına’da da bu çocuklardan kurulu bir dans ekibi bize eşlik edecek. 14 – 18 yaş arası 25 dansçı bizimle sahnede olacak. İzmir Aşkına aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Toplamda 80 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Çalışmalarda ekip olarak çok eğlendik.”

MÜZİKALDEKİ ŞARKILARDAN BAZILARI

İzmir Aşkına’da yer alan şarkılar: Sefalar Getirdiniz, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun, Şu Güzeller Güzeli Yar Gibi Geldi Bana, İzmir’den Çekirdekiz Nar Gelir, Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım, Eğilmez Başın Gibi, Sarı Zeybek (aslında İzmir şarkısı değil ama Atatürk’ün İzmir’e gelişini ancak bu şarkı anlatabiliyor) Deniz ve Mehtap Öyle Sarhoş Olsam ki İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı