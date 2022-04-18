İzmir basınının Aytaç Ablası vefatının 22. yıldönümünde anıldı

İzmir ekonomi basınının sevilen ismi, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Kurucularından, İzmir basınının Aytaç Ablası Gazeteci Aytaç Sefiloğlu yaşama veda edişinin 22. yıldönümünde Narlıdere Aşağı Mezarlık’taki mezarı başında anıldı.

Aytaç Sefiloğlu anma etkinliklerini 22 yıl önce başlatan geçen yıl vefat eden İzmir Baba lakabıyla tanınan, Halkla İlişkiler Sektörünün Duayen isimlerinden Sancar Maruflu’nun yokluğunda, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde, düzenlenen anma programına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, Eşi Gazeteci Macit Sefiloğlu yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Anma etkinliğinde gazetecilik meslek kuruluşlarının temsilcileriyle genç meslektaşları, erken yaşta yaşama veda eden EBSO Basın Müşaviri, gazeteci Aytaç Sefiloğlu’na ilişkin anılarını, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Anma etkinliğinde konuşan eşi Macit Sefiloğlu Aytaç’ın ilkelerinin genç gazetecilerde bulduğu yansımadan duydukları kıvancı dile getirdi. Sefiloğlu, “Sevgili Aytaç’ın ismini Narlıdere’de bir parkta yaşatan geçmiş dönem Narlıdere, günümüz Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a, Aytaç Sefiloğlu adına Gazetecilik Yarışması düzenleyen ve Basın Merkezi’ne adını veren Ege Bölgesi Sanayi Odası’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı