İzmir Bergama’ya ‘Devlet’ten 77 doktor kadrosu

İZMİR (İGFA) – Göreve geldiği ilk günden tüm dikkatleri UNESCO Dünya Mirası Bergama’ya çekmeyi başaran Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu kez yeni müjdeyi sağlık alanında verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan 4924 sayılı kanun ile Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne 77 sözleşmeli doktor kadrosu açıldığını duyurdu.

Böylelikle daha fazla ekonomik kazanımla sözleşme imzalayan doktorlar görev süresi boyunca başka yere tayin olmayacak ve uzun süre Bergama’ya hizmet edecek.

BAŞKAN KOŞTU’DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ VE SAĞLIK BAKANI KOCA’YA TEŞEKKÜR

Bergama için son derece önemli olan ve sağlık alanında hastanenin doktor açığının kapatılmasına yönelik olarak alınan bu kararın son derece sevindirici olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Koştu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan 4924 sayılı kanun ile ilçemiz hastanesine 77 Sözleşmeli Uzman Doktor kadrosu açılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 20 Aralık 2022 tarihinde İlçemizi ziyaret ederek, bu talebin sözünü veren ve kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’a ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Belediye olarak göreve geldiğimiz ilk günden Bergama’mız yararına her konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzü ekonomik kazanımlardan, şehrimizin sosyal yaşamına, Serbest Bölge’den Organize Sanayi Bölgesi’ne, Millet Bahçesi’nden Zeytinpark’a, Doğalgaz’dan TOKİ Sosyal Konutları’na, sehrimiz ana arterlerinin sıcak asfalt ile kaplanmasından modern aydınlatma ve kaldırımlara, KYK Öğrenci Yurdu’ndan yeni şehir stadyumu ve gençlik merkezine kadar birçok alanda vermenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.