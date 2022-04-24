İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM Senfoni Orkestrası ilk kez çocuklar için sahne aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi gün boyu süren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini muhteşem bir finalle tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Senfoni Orkestrası, ilk kez çocuklara özel anlatımlı “Dahi Mozart Aksi Beethoven” teatral konseri ile 23 Nisan’da çocuklar için sahne aldı. Konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de çocuklarla birlikte izledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gün boyu devam etti. Kente yayılan 23 Nisan coşkusu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Senfoni Orkestrası’nın çocuklara özel anlatımlı “Dahi Mozart Aksi Beethoven” teatral konseri ile son buldu. Piyanist İbrahim Yazıcı yönetimindeki teatral gösteriyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de çocuklarla izledi.

“Geleceğimizin teminatı sizlersiniz”

Başkan Tunç Soyer program öncesinde yaptığı konuşmada ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı çocuklara emanet ettiğini anımsatarak, “Çünkü geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Ve gelecek güzel, aydınlık günleri sizler kuracaksınız. Bizler de böyle bir ülkeyi size emanet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bayramımızı festival gibi kutladık”

23 Nisan’ın İzmir’de coşkuyla kutlandığını belirten Başkan Soyer, “Bugün İzmir İzmirliğini yaptı. Kentin her yerinde bir festival gibi, karnaval gibi bayramımızı kutladık. İyi ki varsınız. Sizlerin gözlerindeki coşkudan, ışıktan bizler de umut buluyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum ve bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

Sanatçılar ayakta alkışlandı

Konserde çok bilinen klasik müzik eserlerinin seslendirilmesinin yanı sıra Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ulaş Narlı genç Mozart’ı ve Şevki Çepa ise genç Beethoven’ı canlandırdı. Melisa Yenal da Mozart’ın Sihirli Flüt operasından Gece Kraliçesi aryasını seslendirdi. Çocuklar yaklaşık iki saat boyunca keyifli anlar yaşadı. Programın sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı