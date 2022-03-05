İzmir Emniyet Müdürü Şahne Muhtarlara “Telefonum 24 saat açık” dedi

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karşıyaka’daki muhtarlarla bir araya geldi, Karşıyaka’daki güvenlik sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin Karşıyaka’daki muhtarlarla buluşmasına İl Emniyet Müdür yardımcıları Kaan Coşkun, Murat Cihan, Gülden Türkal, Şamil Özsagulu, TEM Şube Müdürü Şenol Kurt, Narkotik Şube Müdürü İsmail Kenar, Trafik Şube Müdürü Arif Çeltikoğlu, Muhabere Elektronik Şube Müdürü Erhan Emluk, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu ve yardımcıları ile karakol amirleri katıldı.

Müdür Şahne gelişinde Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat ve muhtarlar karşılandı, Alaybey Muhtarı Servin Akkuş tarafından bir buket çiçek takdim edildi. Birlikte kahvaltı yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi Kent Restorantaki toplantıda muhtarlara hitap eden Şahne uyuşturucu ile mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şöyle konuştu “Geleceğimiz olan çocuklarımızı uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan korumak bizim temel görevimizdir. Son zamanlarda uyuşturucu üretici ve satıcılarına büyük darbeler indirdik. Biz onları yok etmek için mücadele ederken onlarda boş durmuyor, çocuklarımızı alıştırmaya devam ediyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlarla mücadele kolektif olmalı, okulların çevresini sıkı denetime aldık. Karşıyaka’daki 4 ekibi 15’e çıkardık.”

Emniyet Müdürü Şahne cep telefon numarasını muhtarlarla paylaşarak, telefonunun 24 saat açık olduğunu söyledi.

Toplantıda söz alan muhtarlar son zamanlarda emniyetin uygulamalarından memnun olduklarını belirttiler. Mobese kameralarının ve trafik ışıklarının sayısının çoğaltılmasını istediler. Örnekköy Mahalle Muhtarı Avni YÜKSEL “Narkotik Şube Müdürlüğünce yapılan 120’den fazla uyuşturucu satıcısının tutuklandığı torbacı operasyonundan sonra mahallenin rahata kavuştuğunu, insanların rahat sokağa çıktıklarını belirterek Emniyet güçlerine teşekkür etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay toplantı salonuna gelerek Emniyet Müdürü Şahne’ye hoş geldin ziyaretinde bulunarak başarı dileklerinde bulundu.

Muhtarlar yaptıkları konuşmalarda Karşıyaka’yı yaşanılır hale getirdikleri için daha önce Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü şimdi İl Müdür Yardımcısı Kaan Coşkun ile İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu’na ayrıca teşekkür etmeleri dikkat çekti.

Toplantı sonunda Müdür Şahne ve beraberindekiler muhtarlarla birlikte Karşıyaka’nın simgelerinden olan alanda hatıra fotoğrafı çekti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı