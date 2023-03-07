İzmir Foça'da çocuklar uzay küresi ile öğrendi

Foça Belediyesi tarafından çocuklar için eğitici ve eğlenceli Uzay Küresi etkinliği gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) –Astronot kıyafetli öğreticilerin karşıladığı çocuklar, Uzay Küresinin içinde yansıtılan gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin görüntülerini büyük hayranlıkla izledi.

Uzaydaki yerimiz neresidir, yıldızlar nasıl oluşur, dünyanın eskiden nasıl yerdi, ay neden hep şekil değiştirir, dinazorların nesli neden tükendi, uzay neden karanlıktır sorularına yanıt buldu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, çocuklar için eğitici ve eğlendirici etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak : İGFA