İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘1081 İzmir’in Fethi Anma Etkinlikleri’ Kapsamında Faaliyetler Düzenledi

İzmir Valiliğinin koordinasyonunda, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İSTOK (İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu) ortaklığında “1081 İzmir’in Fethi Anma Etkinlikleri” kapsamında ’25 Mart Fetih Kutlamaları’ gerçekleştirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmir’in 25 Mart 1081’de fethedilişinin 941. Yıldönümü münasebeti ile ‘1081 İzmir’in Fethi Anma Etkinlikleri’ kapsamında çeşitli faaliyetler düzenledi.

Bornova Kültür Merkezinde ‘İzmir’in Fatihleri’ Sempozyumu düzenlendi. Programda Prof. Dr. Erkan Göksu, Prof.Dr. Mehmet Çelik ve Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı A.Levent Ertekin katıldı. Düzenlenen programda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda düzenlenen afiş ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

İzmir’in Çakabey tarafından fethinin 941. yıl dönümü münasebetiyle İzmir Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmir’in Fethi ile ilgili Çakabey, Gazi Umur Bey ve Aydınoğlu Mehmet Bey temalı meslek liseleri arasında afiş ve liseler arası resim yarışmaları düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler şu şekilde belirlendi; resim dalında üçüncü Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesinden Şevval Ergün, ikinci Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesinden Oğuz Özdemir, birinci İzmir Kız Lisesinden Rümeysa Çiçek. Afiş dalında ödül alan öğrenciler ise; ikinci Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Faruk Bayır, birinci Çeşme Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Hüseyin Karaman şeklinde belirlendi.

İzmir’in 941. Fetih Yıldönümü Etkinliği kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri rehberliği ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu ortak bir program düzenledi. Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Çakabey Sinevizyon Gösterisi ile devam etti. Ardından protokol konuşmalarına geçildi. ‘Çaka Bey Denizlerin Fatihi’ isimli oratoryo performansının ardından mehter takımı gösterisi gerçekleştirildi. Müzik dinletisi ile biten program sonrası okulunGeleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar öğrencilerinin hazırladıkları “Çaka Bey” konulu resim sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İzmir’in çeşitli ilçelerinde 25 Mart İzmir’in Fethi anısına tüm şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Ezan Okuma Yarışması Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün İller Bölge Finali ve ödül töreninin İmam Hatip ortaokulları ayağı Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda, İmam Hatip liseleri ayağı ise Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Camii’nde gerçekleştirildi.

İzmir’in Fethi konulu etkinlik programında aralarında; Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi , İzmir Fen Lisesi, Namık Kemal Lisesi, İzmir Kız Lisesi, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmir Karabağlar 15 Temmuz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bulunduğu dokuz okulda hafta boyu konferanslar devam etti. Konferanslara Prof. Dr. Erkan Göksu ve Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı A. Levent Ertekin konuk oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı