İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik Personel Eğitimleri Devam Ediyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün personeline yönelik eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğünün şoförlerine yönelik düzenlenen ’ İleri Sürüş Teknikleri Eğitim Programı’ tamamlandı. Program sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cemil Meriç Konferans Salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törene; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni ve Milli Pilot Ümit Ülkü ve kursiyerler katıldı.

Personel, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’ndeki Ümit Ülkü Academy’ de verilen eğitimler sonrası sertifikalarını almaya hak kazandı. Eğitim sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir sertifika töreni yapıldı. Törende, sertifika almaya hak kazanan personel sertifikalarını İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni ve Milli Pilot Ümit Ülkü’nün elinden teslim aldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü şoförleri aldıkları eğitimden dolayı memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Sertifika töreninde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür; Her zaman her yerde eğitimin öneminden bahsetti. Personeli başarılarından dolayı tebrik etti.

İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni ve Milli Pilot Ümit Ülkü; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Müdürlüğün bu konuda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı