İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı (YÖGEP)’ Eğitimlerine Başlıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı (YÖGEP)’ eğitimlerine başlıyor.

Eğitimlere İzmir’in 30 ilçesinden 1339 okul ve kurum yöneticisi katılacak. Bu kapsamda 38 hizmet içi eğitim verilecek.

Okul ve kurumlarda görev yapan yöneticilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı’nda eğitimler dört modül olarak planlandı. Eğitimlerin ilk modülünde ‘Öğretmenin Güçlendirilmesi, Başarı Farklarının Azaltılması’, ‘Yetenek Yönetimi’, ‘Deneyim Paylaşımı’ konuları ele alınacak. İkinci modülde ise ‘Takım Kurma ve Yönetme, İletişim’, ‘Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim’, ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile Özel Eğitim’, ‘Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları’ konularında eğitimler verilecek.

‘Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı’ 3. Modülde ‘Okul İklimi ve Kurum Kültürü’, ‘İnceleme ve Soruşturma Teknikleri’, ‘Finansal Kaynakların Yönetimi’, ‘Milli Eğitim Mevzuatı’ konuları ele alınacak. Programın 4. modülünde ise ‘Proje Yönetimi’, ‘Dijital Beceriler’, Okul Güvenliği’, ‘Ölçmede Yeni Yaklaşımlar’, ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’ konularında eğitimler verilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı