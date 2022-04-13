İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arasında ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ İmzalandı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ile İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’nü imzaladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen ‘Eğitimde İşbirliği protokolü’ imza törenine, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, AFAD Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karagöz katıldı.

‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında afet farkındalık eğitimleri ile afet ve acil durum yönetimi faaliyetlerine ilişkin iş birliği çerçevesi belirlendi. Böylece İzmir ili düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılması başta olmak üzere afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek çalışmalarda taraflar arasında yapılacak iş birliği ve koordinasyon esasları belirlendi. Söz konusu protokol ile okulların yürüteceği afet ve acil durumlara ilişkin eğitim, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin desteklenmesi, ulusal ve yerel düzeyde afet riski azaltma, planlama, müdahale ve okulların idari kadroları, öğretmenleri ile öğrencileri de içerecek şekilde tüm unsurlarıyla bilgilendirmek ve sürece katkı sunmalarını teşvik etmek hedefleniyor. Protokol kapsamında hayata geçirilmesi planlanan bir diğer çalışma da gönüllü öğretmenlerden oluşacak ‘Arama Kurtarma Ekibi’ kurulması. Bu kapsamda afet ve acil durumlarda görev almak isteyen gönüllü öğretmenlere eğitimler verilmesi planlanıyor.

Ayrıca görsel, işitsel ve dijital ortamda yapılan yayınlar ile eğitim ve diğer faaliyetlerde okulların bilgilendirilmesi çalışmalarında kurumların birbirlerini desteklemesini sağlamak da planlanan çalışmalar arasında yer alıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi. Yentür, AFAD ile planlanan çalışmaların İzmir’de afet ve acil durumlara karşı öğrencilerin ve öğretmenlerin bilinçlenmesine büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi. ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’nün hayırlı olmasını temenni eden İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, bu kapsamda planlanan çalışmaların yaygınlaşarak devam etmesini diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı