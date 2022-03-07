İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Akademisi Çalışmaları Devam Ediyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Akademisi kapsamında Dil Akademi eğitimleri devam ediyor.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında “İngilizce Öğretiminde Motivasyonu Destekleyici Öğretim Etkinlikleri” konulu eğitim düzenlendi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öner Uslu ve İngilizce Öğretmeni Nil Aykol, İzmir’de görev yapan İngilizce öğretmenleri ile bir araya geldi. Bu kapsamda “Motivasyon ve Motivasyon Türleri”, “Özbelirleme Kuramı ve İhtiyaca Dayalı Öğretim”, “Teknoloji Destekli İhtiyaca Dayalı Öğretim” konulu eğitimler düzenledi. İngilizce öğretmenleri eğitim sonunda

İhtiyaca Dayalı Öğretim Etkinlik Planlarını meslektaşlarıyla paylaştı.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Öner Uslu, yaptığı konuşmada öğretmenlerin öğretme motivasyonları, ihtiyaca dayalı öğretim stili ve sınıf içi uygulamalarına etkisi ve bu uygulamaların öğrencilerin akademik motivasyonuna, motivasyonel çalışma koşullarına yönelik algısını geliştirmeye yönelik eğitim programı kapsamında öğretmenlerle verimli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, içinde bulunulan zaman diliminde öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmasının önemine değindi. Yenilenme sürecinin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da süreklilik arz ettiğini vurgulayan Yentür, yönetici ve öğretmenlerin kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen ‘Mesleki Gelişim Akademisi’ ile bir yandan mesleki anlamda güncel bilgileri takip ederken bir yandan da ortak bir vizyon oluşturduklarının, kendini yenilemeye ve öğrenmeye açık farkındalığı yüksek eğitimciler olmaya katkı sunacak her türlü çalışmayı gönülden desteklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı