İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Veli Akademileri Sertifika Töreni’ Yapıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Veli Akademileri Sertifika Töreni’, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, eğitim yöneticileri, Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürleri, bölüm başkanları ve veliler katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ‘İzmir Veli Akademileri’; 30 ilçeden yaklaşık 52000 velinin katılımı ile tamamlandı. Rehberlik Araştırma Merkezleri işbirliği ile açılan veli eğitimleri, ebeveynlerin çocuk gelişimi ve gereksinimleri hakkındaki bilgilerini güncelleyerek iletişim ve rehberlik yönlerinin güçlenmesine destek oldu. ‘İzmir Eğitim Ailesi’nin paydaşları olan velilere yönelik nitelikli ve değer katan eğitimlerin bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam etmesi planlanıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında yer alan 13 Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından 30 ilçede gönüllülük esasıyla belirlenen pilot okullarda genel ve kapsayıcı toplam 27 ana konu başlığı ve alt başlıklardan oluşan eğitimlerden en az iki konu başlığında eğitim modüllerini tamamlayan velilere “İzmir Veli Akademileri Katılım Sertifikası” verildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Veli Akademileri Sertifika Töreni, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Veli Akademileri Koordinatörü Ayben Demirkaya’nın uygulama süreci hakkında yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından kısa bir tanıtım videosu izlendi.

Eğitim ailede başlar, okulda gelişir

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür yaptığı konuşmada; çocuğun kişilik gelişiminin ve eğitimin ailede başladığını, çocuğun özellikle okul öncesi dönemde aile içinde geçirdiği yaşantıların ve bu dönemin izlerinin onun yetişkinlik yıllarındaki kişilik özellikleri üzerinde belirleyici rolü olduğuna dikkat çekti. Anne babaların çocuklarının eğitimlerine katkı sağlayabilmeleri için kendilerini geliştirmelerinin gerekli olduğunu vurgulayan Yentür, gelişen ve değişen dünyanın dinamiklerini iyi okuyan, bunun yanında ahlaki, vicdani ve tarihsel kodlarının bilincinde olan bir nesil yetiştirmenin en büyük başarı olacağını sözlerine ekledi. İzmir Veli Akademilerinin amacının okul-veli iletişimini ve iş birliğini geliştirmek, ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişimlerini güçlendirmek, ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Yentür, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür’ün konuşmasının ardından teşekkür belgelerini almak üzere İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Veli Akademileri koordinatörleri, İlçe Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri, bölüm başkanları ve veliler sahneye davet edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı