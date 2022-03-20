İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü “Yapay Zekâ ve Veri Bilimi” Atölyelerini Gerçekleştiriyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından üç yıldır sürdürülen ‘İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü İzmir EBA Bilişim Günleri Lise Buluşmaları’ atölyeleri hız kesmeden devam ediyor.

2021 yılının Kasım ayında başlayan ve ‘İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü İzmir EBA Bilişim Günleri Lise Buluşmaları’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Yapay Zekâ ve Veri Bilimi’ atölyeleriyle yapay zekânın geçmişten günümüze gelişimi ve uçtan uca veri bilimi proje geliştirme aşamalarının nasıl gerçekleştiği öğrencilere aktarılarak yapay zekâ konusundaki farkındalıklarının artması hedefleniyor.

Günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak hızla artan veri üretimiyle, bu verilerin işlenmesi ve kullanılmasında çok önemli bir güce sahip olan yapay zekânın önemi gün yüzüne çıkmıştır. Yüksek kapasitedeki veriyi işleyerek akıl yürütme, anlam keşfetme, genelleme ve deneyimlerden öğrenme özelliklerine sahip olan yapay zekâ; geleceğin teknolojileri arasındaki önemini kanıtlamış ve gün geçtikçe artan bir hızla gelişmeye devam eden önemli bir teknoloji haline gelmiştir. Yapay zekânın gelecekte uzay çalışmaları, savunma sanayi, ulaşım, haberleşme ve sağlık gibi birçok alanda kilit bir role sahip olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle; yapay zekâ teknolojilerinin kullanım alanları ve geleceğin mesleklerinde oynayacağı rolün ne olduğunu konusunda öğrencilerin erken yaşlarda bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler büyük önem taşımaktadır. Bu gerçekten yola çıkan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi, ‘Bilişim Günleri Lise Buluşmaları’ atölyeleri ile öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri ve erken yaşlarda teknolojinin gelecekte sağlayacağı avantajları içselleştirerek, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu hedeften yola çıkarak geleceğin önemli teknolojilerinden biri olacağı öngörülen yapay zekâ ve veri bilimi konusunda öğrencilere eğitimler vermek amaçlanıyor. Lise Buluşmaları kapsamında düzenlenen ‘Yapay Zekâ ve Veri Bilimi’ atölyeleriyle, öğrencilerin yapay zekânın gelecekte hangi alanlarda karşılarına çıkabileceği, mesleklerinde yapay zekâ, veri bilimi, istatistik ve iş bilgisi konusunda sahip olmaları gereken yeterliliklerin neler olduğu ve günlük yaşama nasıl dönüştürüleceği konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zekâ algoritmaları konusunda da eğitim verilmekte olup ‘Yapay Zekâ ve Veri Bilimi’ atölyesi ile de haftada bir gün lise öğrencileri ile bir araya geliniyor. Yaz döneminde yapılacak olan “Yaz Okulu” etkinlikleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine, Nisan ayından itibaren de istekli öğretmenlere İzmir EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından “Yapay Zekâ ve Veri Bilimi” atölyeleri yapılmaya devam edilecektir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı