İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ‘Geleceğin Yazarları Proje Toplantısı’ Gerçekleştirildi

‘Geleceğin Yazarları Proje Toplantısı’ İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın, Doç. Dr. Ali Türkel, Doç. Dr. Nevin Akkaya, Dr. Öğretim Üyesi Esra Uslu ve proje dahilindeki okulları temsil eden koordinatör öğretmenler katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından gerçekleştirilen projenin toplantısı tanıtım videosunun izlenmesi ile başladı. ‘Geleceğin Yazarları Projesi’ Koordinatörü Bülent Altun projenin süreci hakkında bilgilendirme konuşması yaptı.

Ardından protokol konuşmalarına geçildi. Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın; yaratıcı yazmaya yönelik mesleki anlamda hem eğitimcilerin geleceğine katkı sağlamak hem de öğrencilerin yapacağı uygulamalara dönük gerçekleştirilen çalışmanın meyvelerini ilerleyen zamanlarda daha somut bir şekilde göreceklerine inandığını söyledi. Aydın, yazmanın öncelikle süreç odaklı olduğunu, öğrencilerde sürekliliği sağlamanın ve olumlu geri bildirimler yapmanın oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Nevin Akkaya yaptığı konuşmada; böyle güzel bir çalışma içinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Milli Eğitim ve üniversite iş birliği içinde yapılan bu çalışmanın kendisi için bir ilk olduğunu ve keyif aldığını belirtti. Akkaya, ileride böylesi güzel başka çalışmalarda da yer almaktan mutlu olacağını belirterek sözlerine son verdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür; bir eğitimcinin sadece nasihat vermek yerine öğrencisine ortam ve imkan hazırlamasının çok önemli olduğunu, ‘Geleceğin Yazarları Projesi’nin de bu anlamda kıymetli olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin ilham verme ve yol gösterici olma yönüne işaret eden Yentür, geleceğin yazarlarının öğrencisine yol açan, ilham veren, hayatına dokunan öğretmenler sayesinde ortaya çıkabileceğinin altını çizdi. Emeği geçen herkese teşekkür etti.

Protokol konuşmaları sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın ve Doç. Dr. Nevin Akkaya öğretmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı